Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman´daki sel felaketi: Annem, çocuğumu kurtarmak için kendini feda etti

        BATMAN´dasağanağın neden olduğu selde annesi Lalihan ve 3 çocuğunu kaybeden Hakkı Güner (30), "Duvar yıkıldı ve tavan başımıza düştü. Sonra biz suyun altında 20-25 dakika kaldık, yüzerek bir ağacın üstüne çıktım. Çocuklar ellerimden çıktı, onları kaybettim. Kara bir geceydi. 3 çocuğum vefat etti. Annem, çocuğumu kurtarmak için kendini feda etti" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 12:18 Güncelleme: 23.11.2023 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman´daki sel felaketi: Annem, çocuğumu kurtarmak için kendini feda etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        BATMAN´dasağanağın neden olduğu selde annesi Lalihan ve 3 çocuğunu kaybeden Hakkı Güner (30), "Duvar yıkıldı ve tavan başımıza düştü. Sonra biz suyun altında 20-25 dakika kaldık, yüzerek bir ağacın üstüne çıktım. Çocuklar ellerimden çıktı, onları kaybettim. Kara bir geceydi. 3 çocuğum vefat etti. Annem, çocuğumu kurtarmak için kendini feda etti" dedi.

        Batman'da 19 Kasım akşamı etkili olan sağanak, sele dönüşerek birçok mahallede taşkınlara yol açtı. Seyitler Mahallesi 3062´nci Sokak'ta müstakil bir evde oturan Muhittin Güner (51), suların yükseldiğini görünce, bitişiğindeki oğlu Hakkı´nın evine koşup içeridekileri tahliye etmek istedi. Bu sırada evin duvar ve kaldıkları odanın tavanı, suya dayanamayarak çöktü. Suyla dolan evde babaanne Lalihan (49), torunu Habil´i (7) kurtarıp akıntıya kapıldı. Anne Zehra da (27), kızı Dicle´yi (1) kucağına alarak kayınpederi Muhittin´in yardımıyla dışarıya çıkabildi. Evdeki diğer çocuklar Asenat (3), Kabil (4) ve Birgül (9) de babalarının çabasına rağmen suya kapılıp gözden kayboldu. Babaanne Lalilhan´ın cansız bedeni o akşam, torunları Asenat, Kabil ve Birgül´ün cenazesi ise, sonraki gün yapılan arama çalışmalarında bulundu. Babaanne ve torunları, yan yana toprağa verildi

        `YÜZEREK AĞACA ÇIKIP KURTULDUM, ÇOCUKLARIMI KURTARAMADIM´

        Hakkı Güner, annesi Lalihan´ın, çocuğunu kurtarmak için kendisini feda ettiğini belirterek, "5 tane çocuğum vardı, bir de eşim. Hepimiz o evde yaşıyorduk. Benim 2 tane çocuğum uyuyordu. Birisi de ayaktaydı. Gidip su içecekti. Sonra şiddetli bir yağmur geldi. Ben kalkıp dışarıya baktım ki sel basmıştı. Ben çocuklarımı aldım. Eşim Zehra bir çocuğumla babamın yardımıyla dışarıya çıktı. Diğer çocuğumun nerede olduğunu bilmiyordum. Onu da annem kurtardı. Annem kendini onun için feda etti. Daha sonra ben onları aldıktan sonra bir ayağımı attım, evin duvarı benim başıma yıkıldı ve suyun altında kaldık. Çocuklarım elimden gitti. Bilmiyorum hepimiz nereye gittik. Kurtaramadım onları. Duvar yıkıldı ve tavan da bizim başımıza düştü. Düştükten sonra biz 20-25 dakika suda kaldık. Sonra ben yüzerek bir ağacın üstüne çıktım. Çocuklar ellerimden çıktı, onları kaybettim. Korkuyorduk, ama bilmiyorduk sel olacağını. Bilseydik zaten o gün o evde kalmazdık. Kara bir geceydi. 3 çocuğum vefat etti, 2'si hayatta. Babam, eşimi kurtardı. Küçük çocuğum da annesindeydi. Annesi de onu bırakmadı. Allah razı olsun, işte millet gelip çabaladı, onları o sudan çıkardı. Annem de çocuğumu kurtardı. Kendini feda etti" dedi.

        `O GİDİNCE HİÇ BİR ŞEYİM KALMADI´

        Eşi Lalihan ve 3 torununu kaybeden Muhittin Güner de olay anında kaçma imkanlarının olmadığını belirterek, "Gece yağmur başladı. Herkesi uyardım. Biz kalkana kadar baktım ki sel bizim çocuğun evini vurdu. Ev resmen patladı. Benim çoluk çocuğum hepsi içindeydi. Öyle normal bir sel değildi, duvar bırakmadı. Duvarı da aldı bizim üstümüze getirdi. Ben aileden çoğu kişiyi kurtardım ama öbürlerini, hanımımı, torunlarımı kurtaramadım. 3 tane torunum gitti. Her biri zaten 3-4 saat kaldı suyun altında kaldı. Evdeydiler, ben onlara `dışarı çıkın´ dedim. `Suya bakın´ dedim, su giderek fazlalaşıyordu. Biz dışarıya çıktığımızda su belimize kadar geldi. Biz birbirimizi çağırana kadar, duvarlar yıkıldı. Kaçma imkanımız olsaydı zaten kaçardık. Kaçma fırsatımız, imkanımız olmadı. Acı, herkesin acısıdır. Kıyamet günüydü, normal bir gün değildi. Bu bir felaket, faciaydı. Ondan sonra birkaç kişiyi daha kurtardım sudan, o felaketten. Eşim benim dünyamdı, ahiretimdi. Benim hanımımdı, eşimdi. Bana analık da yapmış, babalık yapmıştı. Benim her acıma katlanmış bir insandır o. Zaten o gidince, benim hiçbir şeyim kalmadı. Eşimi 3 torunum ile birlikte defnettim. Bu acıyı da herkesle paylaşıyorum. İstiyorum ki herkes duysun, herkes bilsin bu acıyı. Ömrüm boyunca ben unutmayacağım bunu. Herkes te biliyor, benim acım çok büyük. Buna da şükür ediyoruz. İçişleri Bakanımız telefonla beni aradı. Geçmiş olsun dileklerini iletti bize. Allah ondan da razı olsun. Biz onlardan yardım istiyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MSB kaynakları: Üzerinde durduğumuz tek uçak Eurofighter
        MSB kaynakları: Üzerinde durduğumuz tek uçak Eurofighter
        Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü açıkladı
        Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü açıkladı
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Yasak aşk cinayetinde 7. kattan atmıştı! Karı kocanın ifadesi kan dondurdu!
        Yasak aşk cinayetinde 7. kattan atmıştı! Karı kocanın ifadesi kan dondurdu!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Rize'de ev askıda kaldı!
        Rize'de ev askıda kaldı!
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        13 günlük yağışın ardından... Barajlardan haber var!
        13 günlük yağışın ardından... Barajlardan haber var!
        Ortalığı savaş alanına çevirdi, jant üzerinde kaçmaya çalıştı!
        Ortalığı savaş alanına çevirdi, jant üzerinde kaçmaya çalıştı!
        Büyük tepki çekmişti! Öğretmene ceza verildi!
        Büyük tepki çekmişti! Öğretmene ceza verildi!
        Eski ABD Dışişleri yetkilisi gözaltına alındı
        Eski ABD Dışişleri yetkilisi gözaltına alındı
        Ndombele'ye son şans!
        Ndombele'ye son şans!
        Fazla yatırılan prim nasıl alınır?
        Fazla yatırılan prim nasıl alınır?
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Faizler nereye kadar yükselir?
        Faizler nereye kadar yükselir?
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Öğretmen ve sanatçıya vergi kolaylığı
        Öğretmen ve sanatçıya vergi kolaylığı
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var

        Benzer Haberler

        Batman'daki selden etkilenen vatandaşlar yaşadıklarını anlattı
        Batman'daki selden etkilenen vatandaşlar yaşadıklarını anlattı
        Batman'da selden etkilenen KOBİ'ler için "Acil Destek Kredisi Programı" dev...
        Batman'da selden etkilenen KOBİ'ler için "Acil Destek Kredisi Programı" dev...
        Batman Havalimanı ekim ayında 52 bin 660 yolcuya hizmet verdi
        Batman Havalimanı ekim ayında 52 bin 660 yolcuya hizmet verdi
        Doğadaki değerli taşlar üniversiteli gençlerin elinde sanat eserine dönüşüy...
        Doğadaki değerli taşlar üniversiteli gençlerin elinde sanat eserine dönüşüy...
        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
        Selin vurduğu Batman'da temizlik çalışmaları sürüyor
        Selin vurduğu Batman'da temizlik çalışmaları sürüyor