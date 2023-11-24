Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da öğretmen ve öğrenciler "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmini izledi

        Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmini Batman'da görev yaptığı okulun öğretmen ve öğrencileri izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 18:01 Güncelleme: 24.11.2023 - 18:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da öğretmen ve öğrenciler "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmini izledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmini Batman'da görev yaptığı okulun öğretmen ve öğrencileri izledi.

        Kozluk'ta ilk görev yaptığı okulda 6 yıl önce karne dağıttıktan sonra evine dönerken, dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Aybüke Öğretmen'in hayatını anlatan TRT ortak yapımı filmi Batman'da gösterime girdi.

        Filmi izlemeye, Batman Valisi Ekrem Canalp, Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nezir Sevim, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın görev yaptığı okulun öğretmen ve öğrencileri geldi.

        Vali Canalp, filmi izledikten sonra gazetecilere, filmin Türkiye’yi, Güneydoğu Anadolu'yu ve yaşanılan sıkıntıları anlattığını ifade ederek, "Film, içerisinde yaşamış olduğumuz sıkıntıları, problemleri anlatıyor. Ama aynı zamanda içimizde yeşerttiğimiz ümidi anlatıyor. Şehit Aybüke Yalçın şehadetiyle asılında hepimize güzel bir mesaj verdi." dedi.

        Emeği geçenlere teşekkür eden Canalp, "Bizim bu topraklarda bin yıldan beri devam eden kardeşliğimiz var. Bundan sonra da inşallah önümüzdeki bin yıllın kardeşliğini de yeniden inşa edeceğiz ve yine kardeşlerimizle kardeşçe, doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle bir ve bütün olarak geleceği kucaklamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Filmi izleyen öğretmenlerden Bünyamin Çelik de öğretmenliğin kutsal meslek olduğunu ve şehit öğretmen Aybüke ile aynı okulda görev yapmaktan dolayı gururlu olduğunu ifade etti.

        Çelik, "Geçmişte yaşamış tüm öğretmenlerimiz hayatlarından örnekler aldığımız kişilerdir. Şehit Şenay Aybüke’nin hayatından da kendimize örnekler aldık." dedi.

        Öğrencilerden İrem Bulut da şehit öğretmenin filmini izlemeye geldiğini ve çok duygulandığını belirtti.

        Elanur Taş da öğretmenlerinin, şehit Aybüke öğretmeni kendilerine hep anlatıldığını dile getirerek, "Çok duygulandım, filmi izleyince bambaşka hissettim. Kendisinin her zaman kalbimizde ayrı bir yeri olacak." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışan emekli de 5 bin TL alacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışan emekli de 5 bin TL alacak
        Göçmenler TIR'da nefes alamayınca jandarmayı aradı!
        Göçmenler TIR'da nefes alamayınca jandarmayı aradı!
        Çalışan emeklilere ikramiye açıklaması
        Çalışan emeklilere ikramiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat açıklaması
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İşte Terim'in eski avukatı Seçil'in eski sevgilisi Candaş Gürol'un ifadesi!
        İşte Terim'in eski avukatı Seçil'in eski sevgilisi Candaş Gürol'un ifadesi!
        Ekonomi düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'nda
        Ekonomi düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'nda
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine dönmeye çalışanlara ateş açtı!
        İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine dönmeye çalışanlara ateş açtı!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        Beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Fenerbahçe, Jesus'la anlaştı!
        Fenerbahçe, Jesus'la anlaştı!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına ara verildi
        Mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına ara verildi
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?

        Benzer Haberler

        Selde ölen Habil´in öğretmeni: Buruk bir 24 Kasım, evladımı kaybetmiş gibi...
        Selde ölen Habil´in öğretmeni: Buruk bir 24 Kasım, evladımı kaybetmiş gibi...
        Batman'da İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze...
        Batman'da İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze...
        Batman'da 1654 kişilik "vefa ekibi" ile selin ev ve iş yerlerindeki izleri...
        Batman'da 1654 kişilik "vefa ekibi" ile selin ev ve iş yerlerindeki izleri...
        Batman İl Özel İdaresi'nin 2024 yılı bütçesi onaylandı
        Batman İl Özel İdaresi'nin 2024 yılı bütçesi onaylandı
        4 yaşındaki çocuğun bacağı asansör ile duvar arasına sıkıştı
        4 yaşındaki çocuğun bacağı asansör ile duvar arasına sıkıştı
        Görev yaptığı ilçedeki müzik öğretmenleri şehit meslektaşları Aybüke Yalçın...
        Görev yaptığı ilçedeki müzik öğretmenleri şehit meslektaşları Aybüke Yalçın...