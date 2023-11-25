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        Ayağı çamur olmaması için kardeşini sırtında taşıyan vefakar küçük abla o anları anlattı

        Batman'da ayağı çamur olmaması için kardeşini sırtında taşıdığı sırada çekilen görüntüsü sosyal medyada ilgi gören vefakar küçük abla o anları aktardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 19:41 Güncelleme: 25.11.2023 - 19:54
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        Ayağı çamur olmaması için kardeşini sırtında taşıyan vefakar küçük abla o anları anlattı
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        Batman'da ayağı çamur olmaması için kardeşini sırtında taşıdığı sırada çekilen görüntüsü sosyal medyada ilgi gören vefakar küçük abla o anları aktardı.

        Suriye'den 10 yıl önce gelerek, Batman'a yerleşen Halime ve Mazlum çiftinin çocukları 9 yaşındaki Emine ile 6 yaşındaki Ali sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ile gündem oldu.

        Görüntüde, Emine'nin kentte 20 Kasım'da meydana sel nedeniyle Hürriyet Mahallesi'nde çamurlu olan yolda ayaklarının kirlenmemesi için kardeşini sırtında taşıdığı görülüyor.

        AA muhabirinin ulaştığı 4. sınıf öğrencisi Emine İbrahim, selin ardından her yerin çamur olduğunu, annesinin kardeşini okuldan almasını istediğini söyledi.

        Kardeşini okuldan aldıktan sonra ayağı çamur olmaması için sırtına alarak taşıdığını belirten Emine İbrahim , "kuzenlerime kadar taşıdım. Görüntümün çekildiğini fark etmedim. Sosyal medyada görünce çok şaşırdım. Çamur olması durumunda kardeşimi yine sırtımda taşırım." dedi.

        Ali İbrahim de yağmur yağdığı için yerlerin çamur olduğunu ve kuzenlerine gitmek için ablasının kendisini okuldan aldığını aktardı.

        Ali, "Çok yağmur yağmıştı. Her yer çamur olmuştu. Ablam beni sırtında taşıdı." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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