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        AK Parti Batman Kadın Kolları'ndan kadına yönelik şiddetle mücadele günü açıklaması

        AK Parti Batman Kadın Kolları Başkanlığı'nca 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 13:24 Güncelleme: 25.11.2023 - 13:24
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        AK Parti Batman Kadın Kolları'ndan kadına yönelik şiddetle mücadele günü açıklaması
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        AK Parti Batman Kadın Kolları Başkanlığı'nca 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması gerçekleştirildi.

        AK Parti İl Başkanlığı önünde bir araya gelen AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür ve partililer "Sevgi yeşertir, şiddet doldurur," "Hanımlarınızı üzmeyin, onlar size Allah'ın emanetidir" yazılı dövizler taşıdı.

        AK Parti Batman Kadın Kolları Başkanı Seval Aksoy, şiddetin en ağırının Gazze'de yaşandığını ve bütün dünyanın gözleri önünde her saat 6 çocuk, 4 kadının öldürüldüğünü söyledi.

        "Burada ölen sadece masum kadın ve çocuklar değil vicdanlarımızdır. " diyen Aksoy, AK Parti olarak kadına yönelik şiddetle mücadelede 21 yıldır kararlı bir duruş sergiledikleri vurguladı.

        Aksoy, şöyle devam etti:

        "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da sık sık vurguladığı gibi 'kadına şiddetin, insanlığa ihanet olduğu' düşüncesiyle birçok adım attık. Kadının eğitim hakkı başta olmak üzere, fırsat eşitliği, iş gücü piyasasına ve karar alma mekanizmalarına katılımı hükümetlerimizin öncelikli politika alanlarındandır. Şiddet sadece ülkemizin değil maalesef tüm dünyanın sorunudur, tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlıyız. Şunu apaçık söylüyoruz ki, bu konuda asla toleransımız yok."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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