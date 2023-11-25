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        Haberler Gündem Hava Durumu FIRTINA VE KAR GELİYOR | AFAD'dan kritik hava durumu uyarısı! Tam 64 kent için alarm! Pazara dikkat!

        AFAD'dan kritik uyarı! Tam 64 kent için alarm! Pazara dikkat!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yarın 44 il için "turuncu", 20 il için "sarı" meteorolojik uyarı yapıldığını bildirdi. Uyarı verilen illerde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirmeler yapıldığı belirtilen açıklamada, ekiplerin teyakkuz halinde olduğu açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, fırtına ve sağanak beklenen illerde yaşayan vatandaşlara, olumsuz hava durumlarına karşı tedbirli olmaları uyarısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 12:52 Güncelleme: 25.11.2023 - 12:52
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        AFAD'dan kritik uyarı! Tam 64 kent için alarm! Pazara dikkat!
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        AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

        44 İL İÇİN "TURUNCU" UYARI

        AA'da yer alan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ın aralarında bulunduğu 44 il için "turuncu" meteorolojik uyarı yapıldı.

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        20 KENT İÇİN "SARI" ALARM

        Ayrıca Adana, Adıyaman, Ardahan, Aydın, Bilecik, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kırklareli, Malatya, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye ve Uşak'ın aralarında yer aldığı 20 il için de "sarı" meteorolojik uyarı verildi.

        "TEYAKKUZ HALİNDE OLACAĞIZ"

        Uyarı verilen illerde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirmeler yapıldığı belirtilen açıklamada, ekiplerin teyakkuz halinde olduğu bildirildi.

        BAKAN YERLİKAYA'DAN UYARI

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyarı yapılan illerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini hatırlatarak, "25 Kasım Cumartesi günü, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz ve AFAD Başkanlığımız beklenen olumsuz hava koşullarını, Turuncu ve Sarı uyarı yapılan illerimizi açıkladı.

        Vatandaşlarımızdan ricamız, uyarıları hassasiyetle takip etmeleri. Özellikle Turuncu uyarı verilen illerimizde yaşayan vatandaşlarımızın çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını bir kez daha önemle hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

        SARI VE TURUNCU KOD NEDİR?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce belirlenen renk kodu uyarı sistemine göre, "Hava durumu potansiyel tehlikelidir" anlamını taşıyan "sarı" kod ile "Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı." uyarısı yapılıyor.

        "Turuncu" kod ise "hava durumunun tehlikeli" olduğu anlamına geliyor. Bu kod, "Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir" uyarısını içeriyor.

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        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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