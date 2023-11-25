Fırtınanın söktüğü ağaç kazaya neden oldu! Yaralılar var!
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, otel çalışanlarını taşıyan servis otobüsünün üzerine fırtınanın etkisiyle çam ağacının devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, dün gece etkisini göstermeye başlayan yağış ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
AĞAÇ OTOBÜSÜN ÜZERİNE DEVRİLDİ
AA'da yer alan habere göre Titreyengöl Caddesi'nde otele çalışanlarını taşıyan S.S.'in kullandığı servis otobüsünün üzerine yerinden sökülen bir ağaç devrildi.
7 OTEL ÇALIŞANI YARALANDI
Otobüsün çatısı çökerken, araçtaki 40 otel çalışanından 7'si yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Manavgat'taki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumların iyi olduğu belirtildi.
YOLDA ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Kaza ve devrilen ağaçlar nedeniyle kapanan Sorgun-Titreyengöl yolunun açılması için Manavgat Belediyesi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.