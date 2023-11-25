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        Haberler Gündem 3. Sayfa SAPIK KOMİSER | Kadınların etek altı görüntüsünü çekiyordu! Komiserin cezası belli oldu!

        Kadınların etek altı görüntüsünü çekiyordu! Komiserin cezası belli oldu!

        İstanbul'da, bulunan bir zincir markette, kadınların gizlice fotoğrafladığı ve etek altı görüntüsünü çektiği iddiasıyla 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan komiser S.E.'ye mahkeme, 6 yıl 3 ay hapis ve 16 bin lira adli para cezası verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 08:31 Güncelleme: 25.11.2023 - 08:33
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        Kadınların etek altı görüntüsünü çekiyordu! Komiserin cezası belli oldu!
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        İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca tamamlanan soruşturma sonucunda, sanık komiser S.E. hakkında 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek', 'Çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak' ve 'Cinsel Taciz' suçlarından 4 yıl 6 aydan 17 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        MARKETTE ÇALIŞAN KADININ GÖRÜNTÜSÜNÜ ÇEKTİ

        DHA'da yer alan habere göre hazırlanan iddianamede, sanık S.E'nin markette çalışan G.E. isimli kadının raflardaki ürünlerin tarihlerini kontrol ettiği sırada takip ederek etek altı fotoğraflarını çektiği belirtildi.

        ELİNDEKİ TELEFONLA MARKETTE TUR ATMIŞ

        Durumu marketteki erkek çalışan olan F.B'nin fark ettiği ve olaya müdahale ettiği, daha sonra da polise bildirdiği kaydedildi. Sanığın eyleminin kamera görüntüleriyle sabit olduğu, diğer kadın çalışanın ise market içerisindeki sanığın elindeki cep telefonuyla tur attığını fark ettiği ve çalışma arkadaşı F.B'ye haber verdiği anlatıldı.

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        BAŞKA MARKETTE DE GÖRÜNTÜ ÇEKME GİRİŞİMİ

        Sanığın el konulan telefon ve bilgisayarında yüzleri görünmeyen çeşitli kadınlara ait fotoğraflar ve çocuk müstehcenliği içeren fotoğrafların tespit edildiği de vurgulandı. Çağlayan'daki bir başka market zinciri sorumlusu da sosyal medyaya düşen olay sonrasında sanığın kendi marketlerinde de C.G. isimli bir kadının görüntülerini çekmeye çalıştığını tespit ettikleri gerekçesiyle ihbarda bulundu.

        ŞÜPHELİ DURUŞMAYA KATILMADI

        İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık S.E. katılmazken avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Şikayetçilerden de duruşmaya katılan olmadı. Mahkeme kararını açıkladı.

        6 YIL 3 AY HAPİS VE 16 BİN LİRA ADLİ PARA CEZASI

        Mahkeme heyeti, sanık S.E.'nin 18 yaşından büyük C.G.'ye yönelik etek altı görüntülerini çekme eylemi bulunduğunu belirterek, 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına verdi.

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        Heyet sanık S.E.'nin müşteki G.E.'ye yönelik 'cinsel taciz' suçundan 5 ay hapis cezası ve hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti. Mahkeme, ayrıca müşteki G. E.'ye yönelik 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan taraflar arasında uzlaşma olduğu gerekçesiyle hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verdi.

        ÇOK SAYIDA ÇOCUK FOTOĞRAFI DA ÇEKMİŞ

        Öte yandan mahkeme, sanık S.E.'yi çok sayıda çocuğa ait müstehcen görüntüleri bulundurması gerekçesiyle 3 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezası verdi.

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