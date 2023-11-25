Haberler Dünya Gazze'de insani aranın 2. günü: Rehine takası bugün de devam edecek

Gazze'de insani aranın 2. günü: Rehine takası bugün de devam edecek İsrail ile Hamas arasındaki 4 günlük insani ara dün başladı. Dün akşam saatlerinde ise Hamas 13 İsrailli esiri, İsrail de 24'ü kadın, 15'i çocuk 39 Filistinliyi serbest bıraktı. Esir takasının bugün de devam etmesi bekleniyor Anadolu Ajansı Giriş: 25.11.2023 - 09:46 Güncelleme: 25.11.2023 - 09:46 facebook

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7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmalarına Mısır ve Katar'ın arabuluculuğu ile insani ara verilmesi konusunda uzlaşıldı. Gazze'deki 4 günlük insani ara dün başladı, bu süreçte Gazze'ye yakıt, tıbbi malzeme gibi ihtiyaçların girmesi mümkün olacak ve iki tarafta karşılık olarak rehine serbest bırakacak.

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Dün akşam saatlerinde İsrail ile Hamas arasında yapılan esirlerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşmanın ardından ilk adım atıldı. Hamas tarafından esir tutulan 13 İsrailli ile İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan 39 Filistinli serbest bırakıldı.