İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var!
Ülke genelinde yaşanan kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. Mega kente, 11 Kasım Cumartesi gününden bu yana, son 15 günde düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? İşte 25 Kasım itibariyle son durum...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. 11 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.
11 KASIM'DA YÜZDE 16.18'Dİ
İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 24.42'ye çıkmıştı.
DOLULUK ORANI YÜZDE 24.54 OLDU
Son 15 günde, aralıklarla süren yağışın ardından bu sabah, 25 Kasım Cumartesi itibariyle doluluk oranı yüzde 24.54'e yükseldi.
15 GÜNLÜK ARTIŞ YÜZDE 8.36'YA ULAŞTI
Başka bir ifadeyle 11 Kasım'dan bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında yüzde 8.36 artış sağladı.
HAFTA SONU DA YAĞIŞ BEKLENİYOR
Öte yandan Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bu hafta sonu da mega kent yağış ve barajların doluluk oranında artış bekliyor.