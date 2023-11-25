İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var! Ülke genelinde yaşanan kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. Mega kente, 11 Kasım Cumartesi gününden bu yana, son 15 günde düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? İşte 25 Kasım itibariyle son durum...

Habertürk Giriş: 25.11.2023 - 09:38 Güncelleme: 25.11.2023 - 09:47 facebook

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