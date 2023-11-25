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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Hikmet Karaman gelecek planlarını anlattı: Bıçağı öyle bir biledim ki! - Futbol Haberleri

        Hikmet Karaman gelecek planlarını anlattı: Bıçağı öyle bir biledim ki!

        Son olarak Kayserispor'da görev yapan Hikmet Karaman, Habertürk TV'de Sine Çakır Heyse'nin sorularını yanıtladı. Gelecek planlarından bahseden deneyimli çalıştırıcı "Bıçağı öyle bir biledim ki... Alacağım ilk takımda hepsini bileyeceğim" ifadelerini kullanarak gözdağı verdi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2023 - 13:10 Güncelleme: 25.11.2023 - 13:18
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        "Bıçağı öyle bir biledim ki..."
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        Teknik direktörlükte 30 yılı geride bırakan Hikmet Karaman, Habertürk TV'de yayınlanan HT Spor programının konuğu oldu.

        Sine Çakır Heyse'nin sorularını yanıtlayan Hikmet Karaman gelecek planlarını anlattı. Son olarak Kayserispor'da görev yapan deneyimli çalıştırıcı, iki yıldır takım çalıştırmadığı dönemde de her şeyi yakından takip ettiğini vurguladı.

        Deprem felaketinin ardından artık çalışmaya hazır olduğunu dile getiren Karaman, "Önümüzdeki plan... Bıçağı öyle bir biledim ki... Alacağım ilk takımda hepsini bileyeceğim. Çok hırslıyım! Kayserispor'da 47 puanla bitirmişiz ertesi sezon 50 puanla bitirmişiz, Türkiye Kupası'nda final... Her şeyi yakından takip ediyorum. Bıçak iyi bilendi, kesmeye hazır hale geldi" ifadelerini kullandı.

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