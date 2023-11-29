TikTok'ta, para kazanmak için göğüs dekoltesi vererek yayınlar yapan 35 yaşındaki Gülhatun D., sosyal medyada gündem olunca gözaltına alındı.

“O GÜN 7 BİN BEŞ YÜZ KAZANDIM”

Aylarca iş aradığını ve bulamadığını belirten Gülhatun D., “Böyle bir yayınla gündemde olduğum için çok pişmanım. Ben 1 yıl kadar önce işten çıkarıldım. İş arıyordum, TikTok’tan para kazanıldığını öğrendim. Yayınlar yapıyordum, o yayınımda ben bilerek göğsümü açmadım, gergindi düğmem koptu. O gün ki yayınımdan sadece 7 bin 500 lira kazandım. Aylık da 20 ilâ 30 bin lira kazanıyordum. Şimdi hesabımı dondurdum. Ailem açmama izin vermiyor. Eşim hiç yayınlarıma katılmadı. Bazen yayınlarda kolu görünmüş olabilir” ifadelerini kullandı.

“BİR DAHA O YAYINLARI YAPMAYACAĞIM”

İhtiyaçlarını karşılamak için yayın açtığını anlatan Gülhatun D., "Zaten amacım da sadece ihtiyaçlarımı karşılayacak kadar kazanmaktı. Bir daha asla böyle bir yayın yapmayacağım. Şimdi hamileyim bir işe ihtiyacım var. Aylarca iş aradım ama bulamadım" dedi.