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Dünya Kupası maçları ne zaman başlıyor ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIFA Dünya Kupası maçları için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. 2022 FIFA Dünya Kupası, ev sahibi Katar ile Ekvador arasında gerçekleştirilecek mücadele ile başlayacak. İşte, Dünya Kupası maçları tarihi ve yayın kanalı hakkında merak edilenler...

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  • Dünya Kupası maçları hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? 2022 FIFA Dünya Kupası maçları ne zaman, saat kaçta başlıyor?

    FIFA Dünya Kupası maçları, Katar Ekvador müsabakasıyla başlayacak. 2022 Dünya Kupası son 16 turu maçları ise 3 ile 6 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Maçları takip edecek olan futbolseverlerin gündeminde "FIFA Dünya Kupası maçları hangi kanalda yayınlanacak, maçlar ne zaman ve saat kaçta başlıyor?" sorusu yer alıyor. İşte, 2022 Dünya Kupası maç fikstürü ve maçların canlı yayınlanacağı kanal detayları...
  • Dünya Kupası maçları hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? 2022 FIFA Dünya Kupası maçları ne zaman, saat kaçta başlıyor?

    2022 FIFA DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Bu yıl Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası maçları 20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek.
  • Dünya Kupası maçları hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? 2022 FIFA Dünya Kupası maçları ne zaman, saat kaçta başlıyor?

    DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    2022 FIFA Dünya Kupası maçları TRT ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.
  • Dünya Kupası maçları hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? 2022 FIFA Dünya Kupası maçları ne zaman, saat kaçta başlıyor?

    2022 DÜNYA KUPASI MAÇ FİKSTÜRÜ

    1. HAFTA

    20 KASIM PAZAR

     

    19.00: Katar - Ekvador

     

    21 KASIM PAZARTESİ

    16.00: İngiltere - İran

    19.00: Senegal - Hollanda

    22.00: ABD - Galler

    22 KASIM SALI

    13.00: Arjantin - Suudi Arabistan

    16.00: Danimarka - Tunus

    19.00: Meksika - Polonya

    22.00: Fransa - Avustralya

    23 KASIM ÇARŞAMBA

    13.00: Fas - Hırvatistan

    16.00: Almanya - Japonya

    19.00: İspanya - Kosta Rika

    22.00: Belçika - Kanada

    24 KASIM PERŞEMBE

    13.00: İsviçre - Kamerun

    16.00: Uruguay - Güney Kore

    19.00: Portekiz - Gana

    22.00: Brezilya - Sırbistan
  • Dünya Kupası maçları hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? 2022 FIFA Dünya Kupası maçları ne zaman, saat kaçta başlıyor?

    2. HAFTA

    25 KASIM CUMA

    13.00: Galler - İran

    16.00: Katar - Senegal

    19.00: Hollanda - Ekvador

    22.00: İngiltere - ABD

    26 KASIM CUMARTESİ

    13.00: Tunus - Avustralya

    16.00: Polonya - Suudi Arabistan

    19.00: Fransa - Danimarka

    22.00: Arjantin - Meksika

    27 KASIM PAZAR

    13.00: Japonya - Kosta Rika

    16.00: Belçika - Fas

    19.00: Hırvatistan - Kanada

    22.00: İspanya - Almanya

    28 KASIM PAZARTESİ

    13.00: Kamerun - Sırbistan

    16.00: Güney Kore - Gana

    19.00: Brezilya - İsviçre

    22.00: Portekiz - Uruguay
  • Dünya Kupası maçları hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? 2022 FIFA Dünya Kupası maçları ne zaman, saat kaçta başlıyor?

    3. HAFTA

    29 KASIM SALI

    18.00: Hollanda - Katar

    18.00: Ekvador - Senegal

    22.00: Galler - İngiltere

    22.00: İran - ABD

    30 KASIM ÇARŞAMBA

    18.00: Tunus - Fransa

    18.00: Avustralya - Danimarka

    22.00: Polonya - Arjantin

    22.00: Suudi Arabistan - Meksika

    1 ARALIK PERŞEMBE

    18.00: Hırvatistan - Belçika

    18.00: Kanada - Fas

    22.00: Japonya - İspanya

    22.00: Kosta Rika - Almanya

    2 ARALIK CUMA

    18.00: Güney Kore - Portekiz

    18.00: Gana - Uruguay

    22.00: Kamerun - Brezilya

    22.00: Sırbistan - İsviçre
  • Dünya Kupası maçları hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? 2022 FIFA Dünya Kupası maçları ne zaman, saat kaçta başlıyor?

    2022 DÜNYA KUPASI GRUPLARI

    A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda

    B Grubu: İngiltere, İran, ABD, Galler

    C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya

    D Grubu: Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus

    E Grubu: İspanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya

    F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan

    G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun

    H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore

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