DSİ 103. Şube Müdürlüğü'nden Batman Çayı'nda ani su yükselmelerine karşı uyarı
DSİ 103. Şube Müdürlüğü, Batman Çayı'nda ani su yükselmelerine karşı uyarıda bulundu.
DSİ 103. Şube Müdürlüğü, Batman Çayı'nda ani su yükselmelerine karşı uyarıda bulundu.
DSİ 103. Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Batman Barajı'ndan enerji amaçlı su verileceği bildirildi.
Açıklamada, "Batman Barajı'ndan enerji amaçlı verileceğinden dolayı Batman Çayı yatağı güzergahı ile devamında bulunan yerlerdeki vatandaşların su yatağından uzak durulması anlık su yükselmelerinden kaynaklanacak can ve mal güvenliği konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları önemle duyurulur." ifadeleri kullanıldı.
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