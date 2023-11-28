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        Müdür yardımcısı 6 yaşındaki öğrenciyi havaya kaldırıp fırlattı, o anlar kamerada

        Muğla Milas'ta bir okulda yaşanan şiddet olayı dehşete düşürdü. İlçede Sakarya İlkokulu Müdür Yardımcısı Mehmet Serkan G., 6 yaşındaki E.S. adlı öğrenciyi koltuk altından tutup, havaya kaldırdıktan sonra sınıfa fırlattı. Küçük çocuk yaralanırken müdür yardımcısı hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 12:11 Güncelleme: 28.11.2023 - 12:12
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        Okulda şiddet! 6 yaşındaki öğrenciyi havaya kaldırıp fırlattı
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        Muğla'nın Milas ilçesindeki Sakarya İlkokulu Müdür Yardımcısı Mehmet Serkan G., koridordaki ilkokul birinci sınıf öğrencisi E.S.'yi (6) koltuk altından tutup, havaya kaldırdıktan sonra sınıfa fırlatarak belinden ve sırtından yaralanmasına neden oldu.

        DHA'nın haberine göre E.S.'nin ailesinin şikayeti üzerine Mehmet Serkan G., hakkında başlatılan adli soruşturma sürerken, yaşanan o anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Olay, 6 Ekim'de ilçeye bağlı Sakarya İlkokulu'nda meydana geldi. Okulun müdür yardımcısı Mehmet Serkan G., koridordaki birinci sınıf öğrencisi E.S.'yi koltuk altından tutup, havaya kaldırdıktan sonra sınıfa fırlattı. E.S., okul çıkışında kedisini alan annesi S.Ö.S. ile eve döndü. Evde, belinde ağrı olduğunu söyleyen E.S., annesinin ısrarı üzerine yaşananları anlattı. Sırtında morluklar da oluşan E.S., hastaneye götürülüp, darp raporu alındı. Ardından da müdür yardımcısı Mehmet Serkan G. hakkında Milas Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Durumun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de bildirilmesi üzerine Mehmet Serkan G. hakkında idari soruşturma başlatılıp, 19 Ekim'de açığa alındı. İdari para cezası da verilen Mehmet Serkan G., 3 Kasım'da tekrar görevine iade edildi. Mehmet Serkan G. hakkında başlatılan adli soruşturma sürerken, olaya dair güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Müdür Yardımcısı'nın E.S.'yi koltuk altından tutup, diğer öğrencilerin gözü önünde sınıfın içine doğru fırlatması yer alıyor.

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        "AÇIĞA ALINDI, 6 GÜN SONRA GÖREVİNE İADE EDİLDİ"

        Olayın ardından başlattıkları hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirten anne S.Ö.S., "Oğlum, müdür yardımcı tarafından kaldırılıp, 1,5 metre kadar yükseklikten beton zemine fırlatılmasıyla sırtüstü düşmüş. Sırtı morardı ve iki gün yürüme güçlüğü çekti. Bu insanlıktan yoksun kişi tarafından yerde acılar içinde ağlayarak bırakıldı ve hayatına kastedildi. Bu durum arkadaşlarının korku dolu bakışları önünde gerçekleşti. Nasıl bir insan, nasıl bir eğitimci ona emanet edilmiş 6 yaşında bir çocuğun hayatına kastedebilir? İki haftalık uğraşlarımız sonucu, açığa alındı ancak 6 günlük üstünkörü ve özensiz yapılan soruşturma sonucu idari ceza verilerek, şiddeti yaşayan oğlum ve tanık olan arkadaşlarının yaşadığı travma göz ardı edilerek 'görev yeri değişikliği' yapılmadan görevine iade edildi. Bu çok ciddi kabul edilemez bir durumdur" dedi.

        "İMZA KAMPANYASI BAŞLATTIK"

        "Çocuklarımızın her gün bu şiddet failiyle yan yana eğitim almaya zorlanması hukuka aykırıdır" diyen S.Ö.S., şöyle devam etti:

        "Kamera görüntülerinde olaya tanık olan çocukların korku dolu bakışları görülüyor. Bu durumda şiddet failiyle, mağdurların aynı ortamda eğitim alması kabul edilebilir mi? Bu ortamda sağlıklı bir eğitim almaları mümkün mü? Bu şiddet faili şahıs okula döndüğü günden beri çocukların güvenliği için okuldan ayrılamıyorum. Oğlum, arkadaşlarını ve öğretmenini sevdiği, alıştığı için önerilen 'okul değişikliğini' reddediyorum. Çünkü oğlum, ne acıdır ki bir eğitimci tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete uğradı, hayatına kastedilen bir durumla karşı karşıya kaldı. Daha fazla psikolojisinin bozulmasını istemiyorum. Bu kapsamda internet üzerinden 'Okulda Şiddete Son' imza kampanyası başlattık. İmza kampanyamıza destek veren duyarlı insanlar hep yanımızdaydı ve destek olmaya devam ediyorlar. Çocuğuma bunu yapan kişi öğretmenlikten menedilinceye kadar durmayacağıma, şerefim üzerine söz veriyorum."

        Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtip, bu nedenle herhangi bir açıklama yapmayacaklarını söyledi.

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        #son dakika
        #Muğla
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