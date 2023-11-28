Fotoğraf çekmek istemişler! Kahreden an kamerada! Trabzon'da, deniz kenarında fotoğraf çektirmek isteyen 16 yaşındaki Uğurcan Korkmaz ve aynı yaştaki Emir Berke Aşık, bir anda metrelerce yüksekliğe ulaşan dalgalara kapıldı. İki genç gözden kaybolurken arama çalışması başlatıldı. Gençlerin kameraya yansıyan son anları yürekleri kavurdu

Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon'da, dün akşam saatlerinde, Beşikdüzü ilçedesin liman mevkiinde, Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi öğrencisi Emir Berke Aşık (16) ve Uğurcan Korkmaz (16), bölgede etkili olan fırtına nedeniyle denizde oluşan dev dalgaları arkalarına alarak cep telefonu kamerasıyla fotoğraf çekilmek istedi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI Ancak 2 genç, aniden yükselen dalgalara kapılarak denizde kayboldu. Gençlerin bir süre dalgalarla boğuştuğu o anlar kameralara yansıdı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar, arama kurtarma çalışması başlattı.

"İKİ KİŞİ DENİZE DÜŞÜP KAYBOLMUŞTUR" Olayla ilgili Trabzon Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Trabzon Valiliği, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "112 Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbarda; İlimiz Beşikdüzü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi sahilinde görgü tanıklarının ifadesine göre mendirekte gezinti yapmakta olan iki kişi, yükselen dalganın etkisiyle denize düşerek kaybolmuştur.

"ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR" Olayın haber alındığı ilk andan itibaren Trabzon AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, 112, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü birimlerinden oluşan ekipler marifetiyle arama-kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. Kaybolan iki vatandaşımızın kimlik belirleme çalışması sürmektedir. Olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatılmış olup arama-kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir."