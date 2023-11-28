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        Haberler Gündem Ankara Son dakika: Melih Gökçek için tahliye kararı

        Son dakika haberi Melih Gökçek için tahliye kararı

        Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 2018 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı dubleks konutların satışında usulsüzlük tespit edildi. Melih Gökçek evinden tahliye edilecek

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 28.11.2023 - 12:58 Güncelleme: 28.11.2023 - 13:12
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        Melih Gökçek için tahliye kararı
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        Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in 2018 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden eşi ile avukatları adına aldığı ve halen kullandığı dubleks konutlar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açtığı dava sonucu satışında usulsüzlük tespit edilerek tekrar ABB'ye devredildi. Gökçek evinden tahliye edilecek...

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski ABB Başkanı Melih Gökçek’in daha önce belediye lojmanı olan Dikmen’deki konutları, eşi Nevin Gökçek ve avukatları Fatih Atalay ve Salih Çelen adına "kanuna aykırı bir şekilde alındığı" iddiasıyla dava açmıştı.

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        Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, satın alma işleminin usulsüz olduğuna ve Gökçek’in halen konut ve ofis olarak kullandığı taşınmazların Ankara Büyükşehir Belediyesi adına tesciline karar verdi. Gökçek, ikamet ettiği evden tahliye edilecek.

        OLAYIN GEÇMİŞİ

        Gökçek, 2017 yılında ABB Başkanı görevini sürdürürken Belediye lojmanı olarak kullandığı konutların satış ihalesini hazırladı. Kanunda açıkça Belediye Başkanı ve yakınlarının "görevden ayrıldıktan sonra üç yıl içerisinde ihaleye giremeyeceği" belirtilmesine rağmen ihaleyi Gökçek’in eşi Nevin Gökçek ile avukatları Fatih Atalay ve Salih Çelen iş ortaklığı kazandı. Gökçek, görevinden ayrıldıktan sonra iki ay içerisinde boşaltması gereken dubleks konutta oturmaya devam etti. Satış, Gökçek’in konutlarda oturduğu esnada gerçekleştirildi.

        ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DAVA AÇTI

        Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği, kamu malı olan konutların satışının usulsüz olduğu iddiasıyla dava açtı.

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        Davada, konutların ihale edilmesindeki usulsüzlüklerin yanı sıra kıymet takdir komisyonu raporunda Gökçek’in projeye aykırı olarak yaptırdığı ve ihale bedelini etkileyecek olan havuzun da değerlendirilmediği vurgulandı.

        Yerel mahkemenin aldığı karara ABB yönetiminin yaptığı itiraz kabul edildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi satın alma işleminin usulsüz olduğuna ve Gökçek’in halen konut ve ofis olarak kullandığı taşınmazların Ankara Büyükşehir Belediyesi adına tesciline karar verdi.

        KARAR: ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE TESCİLİ...

        Kararda “emredici kanun hükümlerine aykırı şekilde yapılan ihale sonucunda oluşan sicilin hukuken geçerli bir sebebinin bulunmadığı ve dava konusu taşınmazların davalılar adına tescilinin yolsuz tescil niteliğinde bulunduğu anlaşılmakla (…) davanın kabulü ile Fatih Atalay, Salih Çelen ve Nevin Gökçek adına olan tapu kayıtlarının iptali ile bu taşınmazların davacı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tesciline karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

        GÖKÇEK TAHLİYE EDİLECEK

        Böylece 2018 yılında 7 milyon 900 bin TL’ye satılan dört adet dubleks konut tekrar Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin oldu. Gökçek, ikamet ettiği Dikmen’deki evden tahliye edilecek.

        Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin daha önce aynı konuda yapmış olduğu suç duyurusuna savcılık tarafından takipsizlik kararı verilmişti. ABB, mahkeme kararından sonra dosyanın yeniden açılması için savcılığa başvuracak.

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