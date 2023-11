3 Şurada Paylaş!









Cebinden telefonunu çıkaran Robert De Niro, bu kez konuşmasının kesilmemiş halini okudu; "Tarih, artık tarih değil. Gerçek, gerçek değil. Ve gerçekler bile alternatif gerçeklerle değiştiriliyor. Komplo teorileri ve çirkinlik tarafından yönlendiriliyor. Florida'da genç öğrencilere, kölelerin kişisel çıkarları için kullanılabilecek beceriler geliştirdikleri öğretiliyor. Eğlence endüstrisi bu iltihaplı hastalığa karşı dirençli değil. Dük John Wayne'in Yerli Amerikalılar hakkında söylediği meşhur söz şöyleydi; 'Bu büyük ülkeyi onlardan almakla yanlış yaptığımızı düşünmüyorum. Yeni topraklara ihtiyaç duyan çok sayıda insan vardı ve Kızılderililer bencilce bu toprakları kendilerine saklamaya çalışıyorlardı."

ESKİ BAŞKAN DONALD TRUMP'I ELEŞTİRDİ

Robert De Niro, ayrıca eski ABD başkanı Donald Trump'ı da hedef alarak şu ifadeleri kullandı; "Yalan söylemek, şarlatanın cephaneliğindeki başka bir araç haline geldi. Eski başkan, 4 yıllık görev süresi boyunca bize 30 binden fazla yalan söyledi ve mevcut intikam kampanyasını sürdürüyor. Tüm yalanlarına rağmen ruhunu gizleyemiyor. Zayıflara saldırıyor, doğanın armağanlarını yok ediyor ve saygısızlığını gösteriyor, örneğin Pocahontas'ı hakaret olarak kullanıyor."

Ödül kazananlar şöyle;

Çıkış Yapan Dizi – 40 dakika üstü

A Small Light (Nat Geo)

Çıkış Yapan Dizi – 40 dakika altı

Beef (Netflix)

Yeni Bir Dizide En İyi Performans

Ali Wong Beef (Netflix)

En İyi Film

Past Lives

En İyi Başrol Performansı

Lily Gladstone... The Unknown Country

En İyi Yardımcı Oyuncu Performansı

Charles Melton... May December

Breakthrough Director Award

A.V. Rockwell... A Thousand and One

En İyi Belgesel Film

Four Daughters... Kaouther Ben Hania

En İyi Uluslararası Film

Anatomy of a Fall... Justine Triet

En İyi Senaryo

Anatomy of a Fall... Justine Triet, Arthur Harari

Fotoğraflar: Backgrid USA, Shutterstock, Avalon