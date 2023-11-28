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        Haberler Dünyadan Robert De Niro ödül töreninde Donald Trump'a yüklendi: 4 yılda 30 bin yalan söyledi - Son dakika magazin haberleri

        Robert De Niro ödül töreninde Donald Trump'a yüklendi

        Robert De Niro, Gotham Ödülleri töreninde konuşmasının makaslandığını söyleyerek adeta açtı ağzını yumdu gözünü. Konuşmasını baştan okuyarak eski ABD Başkanı Donald Trump'a da yüklenen Oscar ödüllü oyuncu, "4 yıllık görev süresi boyunca bize 30 binden fazla yalan söyledi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 12:13 Güncelleme: 28.11.2023 - 13:36
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        Gotham Ödülleri, dün akşam New York'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Robert De Niro'nun yayında konuşmasının makaslandığını açıklaması ödül törenini gölgeledi.

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        "KONUŞMAMI KESTİLER"

        Martin Scorsese'nin 'Dolunay Katilleri'nde Leonardo DiCaprio ve Lily Gladstone ile birlikte başrolleri paylaşan Robert De Niro, 'Tarihsel Simge ve Yaratıcıya Saygı' ödülünü vermek üzere sahneye çıkarak hazırladığı konuşmayı sahnede okudu. De Niro, hemen ardından konuşmasının 'Dolunay Katilleri' filminin arkasındaki Apple Stüdyosu ve Gotham Ödülleri yetkilileri tarafından şekillendirildiğini belirtti.

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        Cebinden telefonunu çıkaran Robert De Niro, bu kez konuşmasının kesilmemiş halini okudu; "Tarih, artık tarih değil. Gerçek, gerçek değil. Ve gerçekler bile alternatif gerçeklerle değiştiriliyor. Komplo teorileri ve çirkinlik tarafından yönlendiriliyor. Florida'da genç öğrencilere, kölelerin kişisel çıkarları için kullanılabilecek beceriler geliştirdikleri öğretiliyor. Eğlence endüstrisi bu iltihaplı hastalığa karşı dirençli değil. Dük John Wayne'in Yerli Amerikalılar hakkında söylediği meşhur söz şöyleydi; 'Bu büyük ülkeyi onlardan almakla yanlış yaptığımızı düşünmüyorum. Yeni topraklara ihtiyaç duyan çok sayıda insan vardı ve Kızılderililer bencilce bu toprakları kendilerine saklamaya çalışıyorlardı."

        ESKİ BAŞKAN DONALD TRUMP'I ELEŞTİRDİ

        Robert De Niro, ayrıca eski ABD başkanı Donald Trump'ı da hedef alarak şu ifadeleri kullandı; "Yalan söylemek, şarlatanın cephaneliğindeki başka bir araç haline geldi. Eski başkan, 4 yıllık görev süresi boyunca bize 30 binden fazla yalan söyledi ve mevcut intikam kampanyasını sürdürüyor. Tüm yalanlarına rağmen ruhunu gizleyemiyor. Zayıflara saldırıyor, doğanın armağanlarını yok ediyor ve saygısızlığını gösteriyor, örneğin Pocahontas'ı hakaret olarak kullanıyor."

        Ödül kazananlar şöyle;

        Çıkış Yapan Dizi – 40 dakika üstü
        A Small Light (Nat Geo)
        Çıkış Yapan Dizi – 40 dakika altı
        Beef (Netflix)
        Yeni Bir Dizide En İyi Performans
        Ali Wong Beef (Netflix)

        En İyi Film
        Past Lives
        En İyi Başrol Performansı
        Lily Gladstone... The Unknown Country
        En İyi Yardımcı Oyuncu Performansı
        Charles Melton... May December
        Breakthrough Director Award
        A.V. Rockwell... A Thousand and One
        En İyi Belgesel Film
        Four Daughters... Kaouther Ben Hania
        En İyi Uluslararası Film
        Anatomy of a Fall... Justine Triet
        En İyi Senaryo
        Anatomy of a Fall... Justine Triet, Arthur Harari

        Fotoğraflar: Backgrid USA, Shutterstock, Avalon

        #Robert De Niro
        #Donald Trump
        #Ödül töreni konuşması
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