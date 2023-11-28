Siirt'in Kurtalan ilçesinde anne ve 5 çocuğunun yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı.

Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca ilçenin Gözpınar köyü mevkisinde 6 Kasım'da devrilen otomobilde çıkan yangında Aynur Yaşar (32), çocukları Rodi (5), Cudi (6), Bahoz (11), Viyan (14) ve Beritan Delila Yaşar'ın (15) yaşamını yitirdiği, baba Mehmet Yaşar'ın yaralı kurtulduğu kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi raporu tamamlandı.

4 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği soruşturma kapsamında, otomotiv, makine ve elektrikte uzmanlardan oluşan bilirkişi heyetinin hazırladığı 7 sayfalık rapor Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

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Raporda, aracın teknik özellikleri, muayene işlemleri ve keşif esnasındaki bulgu ve tespitlere yer verildi.

Yapılan incelemede aracın plastik aksamlarının, iç döşemelerinin, direksiyon ve ön göğüs bölgesi ile yolcu ve sürücü koltuklarının tamamen yandığı, araçta sadece koltukların demir iskeletinin kaldığı belirtilen raporda, LPG tankında herhangi bir deformasyon, çatlak veya patlama şeklinde bir hasar bulunmadığının tespit edildiği kaydedildi.

Raporda, elde edilen delillere göre yangının başlangıç noktasının motor bölgesi olduğunun belirlendiği aktarılarak, "Egzoz manifoldundaki (silindir içindeki yanmış gazın çıkış borusu) yanmış gaz sızıntısı ile LPG gazı sızıntısının oluşturduğu ısıl basınç motor kaputunun içini basınçlı bir kap durumuna getirerek patlama sonrası kaputu patlatmış ve öne doğru fırlatmış olduğu anlaşılmaktadır." ifadesine yer verildi.