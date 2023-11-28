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        Haberler Yaşam Merriam-Webster sözlüğüne göre 2023'ün en çok kullanılan kelimesi: Otantik (authentic) - Güncel haberler

        İşte Merriam-Webster'e göre 2023'ün kelimesi!

        Merriam-Webster sözlüğü yılın kelimesini 'otantik' olarak belirledi. Kelimenin, gerçek ile sahte arasındaki çizginin giderek bulanıklaşmasıyla popülerleştiği ifade edildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 28.11.2023 - 12:22 Güncelleme: 28.11.2023 - 12:29
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        İşte 2023'ün kelimesi!
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        Merriam-Webster sözlüğü otantik (authentic) sözcüğünü 'yılın kelimesi' olarak seçti.

        Merriam-Webster'ın internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, bu yılın kelimesine yönelik ilgi, yapay zeka hakkındaki gelişmeler ve sosyal medyadan kaynaklanıyor.

        Açıklamada, bu yılın en çok kullanılan kelimesi 'otantik'in 2023'ün kelimesi ilan edildiği ifade edilerek bu sözcüğün yıl içinde aranma oranlarında önemli artış gözlemlendiği vurgulandı.

        İKİNCİ SIRADA 'DEEPFAKE' VAR!

        Kelimenin popülaritesinin, gerçek ile sahte arasındaki çizginin giderek bulanıklaşmasıyla arttığı aktarıldı.

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        Otantik kelimesinin 'sahte veya taklit olmayan', 'gerçeğe uygun veya gerçeğe dayalı olarak kabul edilmeye veya inanılmaya değer' ya da 'kişinin kendi kişiliğine, ruhuna veya karakterine sadık olması' anlamlarını taşıdığı ifade edildi.

        Öte yandan en çok aranan bir diğer sözcüğün de sahte videolar üretilmesini sağlayan; yapay zeka temelli teknoloji için kullanılan 'deepfake' olduğu belirtildi.

        Merriam-Webster sözlüğü, bir kişinin kendi gerçeklerini sorgulamasına neden olacak şekilde manipüle edilmesini tanımlamak için kullanılan bir terim olan 'gaslighting'i 2022'nin kelimesi ilan etmişti.

        Aşı ise 2021'in kelimesi seçilmişti.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir

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        #otantik
        #Merriam-Webster
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