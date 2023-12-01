Beşiktaş-Club Brugge maçı yazar yorumları

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Koskocaman Beşiktaş bu sonucu hak etmedi. Belli ki, hocasından oyuncusuna kadar herkes iş olsun diye sahaya çıkmıştı. 5-0’lık yenilgiyi teknik ve taktik olarak eleştirmek yersiz. Bütün olarak bakıldığında takım olarak beyaz bayrak çekilmişti. Bu yenilgiyle birlikte sorgulanması gereken en önemli konu neden bu kadar çok sakatlığın olmasıdır. Yaşanan hayal kırıklığının bir başka nedeni de, takıma yeni katılan isimlerdir. Kim neye göre bu transferleri yaptı ise, sonuç ortada. Takımın bu kadar kötü oynaması, boşa giden milyon dolarları bir kez daha akla getiriyor doğal olarak.