Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Keşfet
        İnternet
        Sosyal Medya
        Mobil
        Bilişim
        Cihaz
        Oyun
        Uygulama
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.052,00 %1,30
        DOLAR 28,9543 %0,31
        EURO 31,5740 %0,29
        ALTIN 1.897,83 %0,44
        FAİZ 38,92 %0,15
        GÜMÜŞ GRAM 23,50 %0,19
        BITCOIN 38.275,00 %1,39
        GBP/TRY 36,6450 %0,36
        EUR/USD 1,0896 %0,10
        BRENT 81,06 %0,25
        ÇEYREK ALTIN 3.102,95 %0,44
        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz iPhone telefonlara zam geldi: İşte yeni fiyatlar! En pahalı iPhone 100 bin TL seviyesine çıktı - Güncel haberler - Teknoloji Haberleri

        En pahalı iPhone 100 bin TL seviyesine çıktı

        Henüz 2 buçuk ay önce piyasaya sürülen yeni iPhone 15'in fiyatı 1 Aralık 2023 itibarıyla zamlandı. iPhone 15 Pro'nun en pahalı modeli 100 bin TL seviyesine kadar yükseldi

        cozenen@haberturk.com
        Giriş: 01.12.2023 - 10:41 Güncelleme: 01.12.2023 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        iPhone'a zam geldi: işte yeni fiyatlar
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD'li teknoloji devi 2023 yılı boyunca merakla beklenen yeni telefon serisi iPhone 15 ve iPhone 15 Pro'yu eylül ayında tanıtmıştı. Üzerinden henüz 2 buçuk ay geçmesine karşın modelin Türkiye fiyatları zamlandı.

        Türkiye'nin en pahalı telefonu unvanını koruyan iPhone 15'in başlangıç fiyatı 49.999 TL'den 53.999 TL'ye yükselirken en pahalı iPhone 15 Pro'nun fiyatı ise 100 bin TL seviyesine geldi.

        İşte güncel Apple iPhone 15 fiyatları:

        iPhone 15 128 GB 49.999 TL 53.999 TL
        iPhone 15 256 GB 53.999 TL 58.499 TL
        iPhone 15 512 GB 61.999 TL 66.999 TL
        iPhone 15 Plus 128 GB 56.999 TL 61.999 TL
        iPhone 15 Plus 256 GB 60.999 TL 66.499 TL
        iPhone 15 Plus 512 GB 68.999 TL 74.999 TL
        iPhone 15 Pro 128 GB 64.999 TL 69.999 TL
        iPhone 15 Pro 256 GB 68.999 TL 74.499 TL
        iPhone 15 Pro 512 GB 76.999 TL 82.999 TL
        iPhone 15 Pro 1 TB 84.999 TL 91.499 TL
        iPhone 15 Pro Max 256 GB 76.999 TL 82.999 TL
        iPhone 15 Pro Max 512 GB 84.999 TL 91.499 TL
        iPhone 15 Pro Max 1 TB 92.999 TL 99.999 TL
        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        UEFA ülke puanı sıralaması
        UEFA ülke puanı sıralaması
        TikTok TBMM'ye geliyor
        TikTok TBMM'ye geliyor
        "Rezil bir sonuç"
        "Rezil bir sonuç"
        O şiddetli sağanak topraktan süzüldü! Doluluk oranı ikiye katlandı!
        O şiddetli sağanak topraktan süzüldü! Doluluk oranı ikiye katlandı!
        "Sportif enkaz"
        "Sportif enkaz"
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        CEO'dan satılık lüks ev
        CEO'dan satılık lüks ev
        Togg'a ÖTV zammı
        Togg'a ÖTV zammı
        Önce adrenalin sonra sükut
        Önce adrenalin sonra sükut
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        "İnsani ara" bitti, Gazze yeniden bombalanıyor!
        "İnsani ara" bitti, Gazze yeniden bombalanıyor!
        İnşaat şirketi sahibiydi! Öldürülmüştü! Flaş iddia!
        İnşaat şirketi sahibiydi! Öldürülmüştü! Flaş iddia!
        İftiraya uğradı! Cinsel istismarla suçlandı! Geçmiş olsun doktor!
        İftiraya uğradı! Cinsel istismarla suçlandı! Geçmiş olsun doktor!
        Ateşkesin bitmesinin ardından Netanyahu'dan ilk açıklama
        Ateşkesin bitmesinin ardından Netanyahu'dan ilk açıklama
        Eymen'i araçla ezmişti! Halanın cezası belli oldu!
        Eymen'i araçla ezmişti! Halanın cezası belli oldu!
        TBMM danışmanına tazminat adaleti
        TBMM danışmanına tazminat adaleti
        4 yıllık en uzun yatırım canlanması
        4 yıllık en uzun yatırım canlanması