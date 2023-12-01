En pahalı iPhone 100 bin TL seviyesine çıktı
Henüz 2 buçuk ay önce piyasaya sürülen yeni iPhone 15'in fiyatı 1 Aralık 2023 itibarıyla zamlandı. iPhone 15 Pro'nun en pahalı modeli 100 bin TL seviyesine kadar yükseldi
ABD'li teknoloji devi 2023 yılı boyunca merakla beklenen yeni telefon serisi iPhone 15 ve iPhone 15 Pro'yu eylül ayında tanıtmıştı. Üzerinden henüz 2 buçuk ay geçmesine karşın modelin Türkiye fiyatları zamlandı.
Türkiye'nin en pahalı telefonu unvanını koruyan iPhone 15'in başlangıç fiyatı 49.999 TL'den 53.999 TL'ye yükselirken en pahalı iPhone 15 Pro'nun fiyatı ise 100 bin TL seviyesine geldi.
İşte güncel Apple iPhone 15 fiyatları: