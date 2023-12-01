Sosyal medyada gerçek algısı ile yayılan, Habertürk'ün yapay zeka boyutu ile gündeme getirdiği konu ile ilgili inceleme başlatılmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun talimatıyla da harekete geçen Karayolları Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı geçişini sağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün iki firmanın reklam ve pazarlama çalışmalarında izinsiz kullanıldığı tespit edilerek firma yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bakan Uraloğlu, yapay zekâ çalışmalarının insanların hayatını kolaylaştırmak ve bazı alanlarda insan hata payını en aza indirmek için geliştirilmiş olan bir sistem olduğunu söyleyerek, "Ülkemiz içi sembol olmuş çalışmalarının tüketiciyi manipüle edecek şekilde kullanılmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu konuda hukuki başvurularımızı yaptık. Yapay zeka çalışmalarının da doğru ve geçekler üzerinden yapılması gerekir.

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O nedenle İstanbul Boğazı geçişini sağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün üzerine izin alınmadan bir şey asılamayacağı gibi üzerinden de sadece belli tonajda araçlar geçebildiği için bunun dışındaki görsellerin kullanılması ve yapılan algı çalışmaları hem tüketiciyi yanıltır hem de güvenlik anlamında zaafiyet oluşturur.