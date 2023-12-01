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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Köprüdeki yapay zeka reklamları için Ulaştırma Bakanı Uraloğlu talimatıyla suç duyurusunda bulunuldu!

        Son dakika haberi Köprüdeki yapay zeka reklamları için suç duyurusu!

        Habertürk'ün duyurduğu bazı sosyal medya platformlarında yer alan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden yapılan yapay zeka destekli reklamlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun talimatıyla firma yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 12:25 Güncelleme: 01.12.2023 - 12:41
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        Köprüdeki yapay zeka reklamları için suç duyurusu!
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        Sosyal medyada gerçek algısı ile yayılan, Habertürk'ün yapay zeka boyutu ile gündeme getirdiği konu ile ilgili inceleme başlatılmıştı.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun talimatıyla da harekete geçen Karayolları Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı geçişini sağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün iki firmanın reklam ve pazarlama çalışmalarında izinsiz kullanıldığı tespit edilerek firma yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

        Yapay zekalı köprü reklamına inceleme
        Yapay zekalı köprü reklamına inceleme Haberi Görüntüle

        Bakan Uraloğlu, yapay zekâ çalışmalarının insanların hayatını kolaylaştırmak ve bazı alanlarda insan hata payını en aza indirmek için geliştirilmiş olan bir sistem olduğunu söyleyerek, "Ülkemiz içi sembol olmuş çalışmalarının tüketiciyi manipüle edecek şekilde kullanılmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu konuda hukuki başvurularımızı yaptık. Yapay zeka çalışmalarının da doğru ve geçekler üzerinden yapılması gerekir.

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        O nedenle İstanbul Boğazı geçişini sağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün üzerine izin alınmadan bir şey asılamayacağı gibi üzerinden de sadece belli tonajda araçlar geçebildiği için bunun dışındaki görsellerin kullanılması ve yapılan algı çalışmaları hem tüketiciyi yanıltır hem de güvenlik anlamında zaafiyet oluşturur.

        Bu nedenle yapay zeka ile oluşturulan ve 15 temmuz Şehitler Köprüsü’nün kullanıldığı anlaşılan iki marka hakkında reklam ve pazarlama çalışmalarında izinsiz kullanıldığı için hukuki süreci başlatmış bulunmaktayız. İlgili genel müdürlüğümüz tarafından firma yetkilileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Bundan sonra da konunun takipçisi olacağız" dedi.

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