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Nordsjaelland-Fenerbahçe maçı yazar yorumları Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde konuk olduğu Danimarka ekibi Nordsjaelland'a 6-1 yenilerek hem büyük bir hayal kırıklığı yarattı hem de liderliği kaptırdı. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Nordsjaelland karşısındaki performansını değerlendirdi. Habertürk Giriş: 01.12.2023 - 10:09 Güncelleme: 01.12.2023 - 10:09 facebook

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Gürcan Bilgiç (Sabah): Bir takımın dengeleri bu kadar mı bozulur? Maçı anlatmaya bir soru ile girmek de anlamsız aslında. Sakatlar bir tarafa, UEFA listesine yazılmayanlar (Samet, Emre Mor. Mert Müldür veya Bartuğ) diğer tarafa. İsmail Kartal sahaya 11 kişi çıkartacak ama, kimi nerede oynatacak ? İşte en büyük hata burada oldu. Orta sahanın en iyisi İsmail, stopere geldi. Hem defansı kaybettin, hem merkezi… Tadic forvet arkasına geldi, Szymanski sekiz numaraya. Böylece hücum etkinliğindeki ezberlerinde sekteye uğradı, ön taraf kararsız kaldı.

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Batshuayi, Kent ve Cengiz Ünder'e "Alın formalarınızı" dedi. Giydiler ama kulübede devam ettiler aslında. Hiçbir yerinden tutulamayacak "rezil" bir sonuçla dönüyorlar İstanbul'a. Teknik heyetinden, sahadaki oyuncusuna kadar klasik tabirle "boy ölçüsü" verdiler. Gencecik bir takım hepsini sahadan sildi, attı. Son yılların en umut veren kadrosu, kulüp tarihinin "kara sayfasına" nasıl geçiyor. İsmail Kartal kenardan gelenlerin neden bu kadar kötü, umarsız, formsuz veya duygusuz olduğunu ya açıklamalı, ya çözüm bulmalı. Kadrosuna bu kadar uzak, beklentilerini hesaplayamayan bir teknik adam olmaz.