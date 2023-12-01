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        Batman'da MÜSİAD 600 öğrenciye mont ve bot yardımında bulundu

        Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Batman Şubesi tarafından 10 okulda 600 öğrenciye kışlık mont ve bot yardımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 14:29 Güncelleme: 01.12.2023 - 14:29
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        Batman'da MÜSİAD 600 öğrenciye mont ve bot yardımında bulundu
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        Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Batman Şubesi tarafından 10 okulda 600 öğrenciye kışlık mont ve bot yardımı yapıldı.

        MÜSİAD Batman Şube Başkanı İrfan Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada kışlık mont ve bot yardımı çalışmalarını her yıl geleneksel olarak yaptıklarını söyledi.

        Üyelerinin yapmış oldukları bağışlar kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilerin kış mevsimini montsuz ve botsuz geçirmemeleri için her kış ayında yardım çalışması yaptıklarını anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

        "Biz MÜSİAD olarak her yıl geleneksel hale getirdiğimiz kışın başında öğrencilerimize yardım kampanyası düzenliyoruz. Bu sene yine 600 öğrencimize mont ve bot yardımında bulunduk. Özellikle bu sene sel felaketinden etkilenen öğrencilerimizi daha fazla ön planda tuttuk. İnşallah yardımlarımız her sene devam edecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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