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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Beşiktaş, Avrupa'da kayıp! 4 sezondur galibiyet yok - Futbol Haberleri

        Beşiktaş, Avrupa'da kayıp! 4 sezondur galibiyet yok

        Konferans Ligi'nde Club Brugge'e sahasında 5-0 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa'daki eski günlerini mumla arıyor. Siyah-beyazlılar, 2017-18'de Şampiyonlar Ligi'nde gruptan namağlup çıkarak tarih yazarken sonrasında ise kayıpları oynadı. Kartal, son 6 sezonda UEFA organizasyonlarının gruplarına 4 kez kalırken 4 sezondur galibiyet alamıyor!

        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 01.12.2023 - 14:57 Güncelleme: 01.12.2023 - 14:57
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        Beşiktaş, Konferans Ligi D Grubu'ndaki 5. maçında evinde Club Brugge'e 5-0 mağlup olarak büyük şok yaşadı. Gruptan çıkma şansını Bodo/Glimt yenilgisi ile kaybeden siyah-beyazlılar, prestij maçında ise büyük bir hezimet yaşadı ve 1 puanla son sırada kaldı.

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ BAŞARISINDAN SONRASI KAYIP

        Siyah-beyazlılar, son yıllarda Avrupa kupalarındaki başarısız grafiğini de bu sonuçla sürdürdü. Siyah-beyazlılar, 2017-18'de Şampiyonlar Ligi grubundan namağlup çıkıp tarih yazarken sonrasında ise o günleri mumla arar oldu.

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        6 SEZONDA 3 GALİBİYET!

        Son 6 sezonda UEFA organizasyonlarında gruplara 4 kez kalan Beşiktaş, toplamda 23 maça çıkarken sadece 3 galibiyet alabildi. Kartal 2 beraberlik ve 18 mağlubiyet yaşadı.

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        4 SENEDİR GALİBİYET YOK!

        Siyah-beyazlılar, gruplarda son galibiyetini ise 4 sene önce aldı. 2019'da Avrupa Ligi K Grubu'nda Slovan Bratislava'yi evinde yenerek ilk ve tek galibiyetini alan Beşiktaş, ardından kazanmayı unuttu.

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        İŞTE BEŞİKTAŞ'IN 6 SEZONLUK AVRUPA MACERASI

        2018/19 Avrupa Ligi I Grubu

        Beşiktaş 3-1 Sarpsborg 08

        Malmö 2-0 Beşiktaş

        Beşiktaş 2-4 Genk

        Genk 1-1 Beşiktaş

        Sarpsborg 2-3 Beşiktaş

        Beşiktaş 0-1 Malmö

        2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet: 7 puan

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        2019/20 Avrupa Ligi K Grubu

        Slovan Bratislava 4-2 Beşiktaş

        Beşiktaş 0-1 Wolverhampton

        Beşiktaş 1-2 Braga

        Braga 3-1 Beşiktaş

        Beşiktaş 2-1 Slovan Bratislava

        Wolverhampton 4-0 Beşiktaş

        1 Galibiyet, 5 mağlubiyet: 3 puan

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        2020/21'de Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PAOK'a, Avrupa Ligi ön elemesinde Rio Ave'ye elendi.

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        2021/22 Şampiyonlar Ligi C Grubu

        Beşiktaş 1-2 Dortmund

        Ajax 2-0 Beşiktaş

        Beşiktaş 1-4 Sporting

        Sporting 4-0 Beşiktaş

        Beşiktaş 1-2 Ajax

        Dortmund 5-0 Beşiktaş

        6 Mağlubiyet: 0 puan

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        2022/23: Avrupa'ya katılamadı

        10

        2023/24 Konferans Ligi D Grubu

        Club Brugge 1-1 Beşiktaş

        Beşiktaş 2-3 Lugano

        Bodo/Glimt 3-1 Beşiktaş

        Beşiktaş 1-2 Bodo/Glimt

        Beşiktaş 0-5 Club Brugge

        1 beraberlik, 4 mağlubiyet: 1 puan

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