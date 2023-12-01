Beşiktaş, Avrupa'da kayıp! 4 sezondur galibiyet yok
Konferans Ligi'nde Club Brugge'e sahasında 5-0 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa'daki eski günlerini mumla arıyor. Siyah-beyazlılar, 2017-18'de Şampiyonlar Ligi'nde gruptan namağlup çıkarak tarih yazarken sonrasında ise kayıpları oynadı. Kartal, son 6 sezonda UEFA organizasyonlarının gruplarına 4 kez kalırken 4 sezondur galibiyet alamıyor!
Beşiktaş, Konferans Ligi D Grubu'ndaki 5. maçında evinde Club Brugge'e 5-0 mağlup olarak büyük şok yaşadı. Gruptan çıkma şansını Bodo/Glimt yenilgisi ile kaybeden siyah-beyazlılar, prestij maçında ise büyük bir hezimet yaşadı ve 1 puanla son sırada kaldı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ BAŞARISINDAN SONRASI KAYIP
Siyah-beyazlılar, son yıllarda Avrupa kupalarındaki başarısız grafiğini de bu sonuçla sürdürdü. Siyah-beyazlılar, 2017-18'de Şampiyonlar Ligi grubundan namağlup çıkıp tarih yazarken sonrasında ise o günleri mumla arar oldu.
6 SEZONDA 3 GALİBİYET!
Son 6 sezonda UEFA organizasyonlarında gruplara 4 kez kalan Beşiktaş, toplamda 23 maça çıkarken sadece 3 galibiyet alabildi. Kartal 2 beraberlik ve 18 mağlubiyet yaşadı.
4 SENEDİR GALİBİYET YOK!
Siyah-beyazlılar, gruplarda son galibiyetini ise 4 sene önce aldı. 2019'da Avrupa Ligi K Grubu'nda Slovan Bratislava'yi evinde yenerek ilk ve tek galibiyetini alan Beşiktaş, ardından kazanmayı unuttu.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN 6 SEZONLUK AVRUPA MACERASI
2018/19 Avrupa Ligi I Grubu
Beşiktaş 3-1 Sarpsborg 08
Malmö 2-0 Beşiktaş
Beşiktaş 2-4 Genk
Genk 1-1 Beşiktaş
Sarpsborg 2-3 Beşiktaş
Beşiktaş 0-1 Malmö
2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet: 7 puan
2019/20 Avrupa Ligi K Grubu
Slovan Bratislava 4-2 Beşiktaş
Beşiktaş 0-1 Wolverhampton
Beşiktaş 1-2 Braga
Braga 3-1 Beşiktaş
Beşiktaş 2-1 Slovan Bratislava
Wolverhampton 4-0 Beşiktaş
1 Galibiyet, 5 mağlubiyet: 3 puan
2020/21'de Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PAOK'a, Avrupa Ligi ön elemesinde Rio Ave'ye elendi.
2021/22 Şampiyonlar Ligi C Grubu
Beşiktaş 1-2 Dortmund
Ajax 2-0 Beşiktaş
Beşiktaş 1-4 Sporting
Sporting 4-0 Beşiktaş
Beşiktaş 1-2 Ajax
Dortmund 5-0 Beşiktaş
6 Mağlubiyet: 0 puan
2022/23: Avrupa'ya katılamadı