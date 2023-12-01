Beşiktaş, Avrupa'da kayıp! 4 sezondur galibiyet yok Konferans Ligi'nde Club Brugge'e sahasında 5-0 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa'daki eski günlerini mumla arıyor. Siyah-beyazlılar, 2017-18'de Şampiyonlar Ligi'nde gruptan namağlup çıkarak tarih yazarken sonrasında ise kayıpları oynadı. Kartal, son 6 sezonda UEFA organizasyonlarının gruplarına 4 kez kalırken 4 sezondur galibiyet alamıyor! Oğuzhan Genç ogenc@haberturk.com Giriş: 01.12.2023 - 14:57 Güncelleme: 01.12.2023 - 14:57 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Beşiktaş, Konferans Ligi D Grubu'ndaki 5. maçında evinde Club Brugge'e 5-0 mağlup olarak büyük şok yaşadı. Gruptan çıkma şansını Bodo/Glimt yenilgisi ile kaybeden siyah-beyazlılar, prestij maçında ise büyük bir hezimet yaşadı ve 1 puanla son sırada kaldı.

2 Şurada Paylaş!







ŞAMPİYONLAR LİGİ BAŞARISINDAN SONRASI KAYIP Siyah-beyazlılar, son yıllarda Avrupa kupalarındaki başarısız grafiğini de bu sonuçla sürdürdü. Siyah-beyazlılar, 2017-18'de Şampiyonlar Ligi grubundan namağlup çıkıp tarih yazarken sonrasında ise o günleri mumla arar oldu.