Rusya Devlet Başkanı Putin'den "7-8 çocuk çağrısı Rusya Devlet Başkanı Putin, katıldığı bir konuşmada Rus nüfusunu artırmanın gelecek yıllarda öncelikli hedefi olacağını söyleyerek, Rus ailelerine yedi veya sekiz çocuk sahibi olmaları yönünde çağrıda bulundu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşanan can kayıpları sebebiyle Rus ailelerinin sekiz veya daha fazla çocuk sahibi olması gerektiğini ve geniş aile kurumunun "norm" haline gelmesi çağrısında bulundu.

Independent'ın haberine göre, Rusya'da doğum oranı 1990'ların başından bu yana istikrarlı bir şekilde düşüyor. Kiev tarafından sağlanan verilere göre, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını başlamasında bu yana 300 binden fazla kayıp verdi. Putin, Salı günü Moskova'daki Dünya Rus Halk Konseyi'nde video bağlantısı aracılığıyla yaptığı konuşmada , Rus nüfusunu artırmanın "gelecek yıllardaki öncelikli hedefi" olacağını söyledi. REKLAM

Rus lider Putin, "Halklarımızın çoğu, dört, beş veya daha fazla çocuğun yetiştirildiği aile geleneğini sürdürüyor. Rus ailelerde büyükannelerimizin 7, 8 çocuğu olduğunu hatırlayın. Bu gelenekleri koruyalım ve canlandıralım. Çok çocuk sahibi olmak, geniş bir aileye sahip olmak, Rusya'nın tüm halkları için bir norm, bir yaşam biçimi haline gelmeli." dedi. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.