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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kanser hastası kadına cinsel saldırıda son dakika gelişmesi! Tutuklu hemşirenin ifadesi... - Haberler

        Kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunmuştu! İşte o hemşirenin savunması!

        Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında 40 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan erkek hemşire E.K., hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık E.K.'nin savunması kan dondurdu...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 13:22 Güncelleme: 01.12.2023 - 13:28
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        Kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunmuştu! İşte o hemşirenin savunması!
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        İzmir'de, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla erkek hemşire E.K., 25 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

        HASTA KADINA İLAÇ VERİP CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU

        AA'da yer alan habere göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, hemşire E.K'nin 17 Mayıs'ta gece saatlerinde mağdura cinsel saldırıda bulunduğu iddiası üzerine, tanık ifadelerine başvurulduğu ve kamera görüntülerinin incelemeye alındığı, kayıtlarda şüphelinin baygın haldeki mağdur hastanın yanına gelerek ilaçlar verdiği ve cinsel saldırı eylemini gerçekleştirdiğine yer verilmişti.

        40 YIL 6 AY HAPİS İSTENDİ

        İddianamede, erkek hemşire hakkında, "kamu görevini kötüye kullanarak beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı cinsel saldırı" ve "uyuşturucu ve uyarıcı madde temin etme" suçundan 40 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.

        HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

        İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık E.K, taraf avukatları ile müştekiler katıldı.

        "UTANÇ VERİCİ BİR OLAYLA ANILIYORUM"

        Duruşmada söz verilen sanık E.K, utanç verici bir olayla anıldığı için çok üzgün olduğunu söyledi.

        SIKINTILI BİR RUH HALİ VARMIŞ

        Psikolojik ve ailevi sıkıntıları olduğunu savunan E.K. "Sıkıntılı bir ruh hali içerisindeydim. Olay tarihinde yoğun bakım servisinde erkek hemşire olarak görevliydim. Sıkıntılı bir ruh haliyle hareket ettim. Bazen ne yaptığımı hatırlamıyorum. Hem pişmanlık hem de bir görgü tanığının içeri girmesiyle vazgeçtim." dedi.

        "ANNEM 4. EVRE AKCİĞER KANSERİYDİ"

        Müşteki G.Y. de şikayetçi olduğunu ifade etti. G.Y, "Annem dördüncü evre akciğer kanseri hastasıydı. Zaten çok zor soluk alabiliyordu. Annemle olaydan sonra görüştük. Hastanenin bilgilendirmesi nedeniyle bilgimiz vardı ama anneme olayı söylemedik" diye konuştu.

        "SORUMLUMUZA DURUMU İLETTİM"

        Hastanede hemşire olarak çalışan tanık E.E. ise olay tarihinde sanıkla birlikte yoğun bakım nöbetçisi olduğunu dile getirerek, "Gece ilaç almak için sanık ve mağdurun bulunduğu yoğun bakım servisine girdim ve içerisi karanlıktı. E.K. nerede diye bakınırken yatağın üstünde gördüm. Şüphelendim ve sorumlumuza bu durumu ilettim. Görüntüler incelendiğinde olay ortaya çıkmış. Ben görüntüleri izlemedim" ifadelerini kullandı.

        DURUŞMA ERTELENDİ

        Mahkeme başkanı, N.C'nin ölümüyle E.K'nin eylemi arasında illiyet bağının bulunup bulunmadığı ve sanığın cezai ehliyetinin belirlenmesine yönelik raporların istenmesi ve E.K'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Yoğun bakımdaki kanser hastasına cinsel saldırı! Hidromorfin kullanmış!
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