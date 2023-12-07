CHP milletvekilleri Demir ve Kasap Batman'da açıklamada bulundu CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir ve Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Batman'da açıklama yaptı.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir ve Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Batman'da açıklama yaptı.

CHP Batman İl binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Demir, gerekli istişarelerde bulunmak üzere Batman'a geldiklerini söyledi.

Kasap ise yerel seçim öncesi canla başla çalışacaklarını belirtti.

Bu amaçla genel merkezin görevlendirmesiyle Batman'da bulunduklarını aktaran Kasap, Batman başta olmak üzere tüm ilçelerde iddialı olduklarını kaydetti.

Kasap, "Sosyal belediyeciliği tesis etmemiz gerekiyor. En güçlü adayları çıkarmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.