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        AK Parti Batman İl Başkanı Gür, yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu

        AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, gazetecilere yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 17:01 Güncelleme: 07.12.2023 - 17:10
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        AK Parti Batman İl Başkanı Gür, yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu
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        AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, gazetecilere yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Parti binasında AK Parti Merkez İlçe Başkanı Sabahattin Tural ve Kadın Kolları Başkanı Seval Aksoy ile seçim süreci ve gündeme ilişkin gazetecilere açıklama yapan Gür, AK Parti'ye yoğun bir teveccüh olduğunu söyledi.

        Gür, şöyle konuştu:

        "22 Kasım'da Belediye Başkanlığına aday adaylığı için müracaatları aldık. Sonrasında 26 Kasım'da teşkilat mensuplarımızın yoğun bir katılımıyla teşkilat temayülümüzü yaptık. Önemle belirtirim ki yapılan temayül klasik temayül olmayıp elektronik ortamda yapılan bir temayüldür. Bu anlamda kulislerde temayül sonuçları veya adaylarla ile ilgili haber ve söylemlerin hiçbir dayanağı olmayıp bu tür söylem ve spekülasyonlara kimsenin itibar etmemesi gerekir."

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