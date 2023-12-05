Akaryakıt yüklü tankerde patlama kamerada BATMAN´dasanayi sitesinde tamir sırasında alev alınca sürücüsünün güvenli bir alana götürmeye çalıştığı akaryakıt yüklü tankerde patlama oldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı patlama, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BATMAN´dasanayi sitesinde tamir sırasında alev alınca sürücüsünün güvenli bir alana götürmeye çalıştığı akaryakıt yüklü tankerde patlama oldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı patlama, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

lay, 2 Aralık´ta Ek Sanayi Sitesi´nde meydana geldi. Sürücüsünün tamir için getirdiği akaryakıt yüklü tanker alev aldı. Sürücü, direksiyona geçip tankeri bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada tankerde patlama oldu. Sürücü, tankeri, sanayi sitesi çıkışında durdurup, uzaklaştı. Patlama cep telefou kamerasıyla kayda alınırken, alevler çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.