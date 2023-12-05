Akaryakıt yüklü tankerde patlama kamerada
BATMAN´dasanayi sitesinde tamir sırasında alev alınca sürücüsünün güvenli bir alana götürmeye çalıştığı akaryakıt yüklü tankerde patlama oldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı patlama, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
BATMAN´dasanayi sitesinde tamir sırasında alev alınca sürücüsünün güvenli bir alana götürmeye çalıştığı akaryakıt yüklü tankerde patlama oldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı patlama, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
lay, 2 Aralık´ta Ek Sanayi Sitesi´nde meydana geldi. Sürücüsünün tamir için getirdiği akaryakıt yüklü tanker alev aldı. Sürücü, direksiyona geçip tankeri bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada tankerde patlama oldu. Sürücü, tankeri, sanayi sitesi çıkışında durdurup, uzaklaştı. Patlama cep telefou kamerasıyla kayda alınırken, alevler çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.