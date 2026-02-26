Canlı
        Batman Haberleri

        Batman'da bir araçta 50 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi

        Batman'da durdurulan bir araçta 50 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Batman'da bir araçta 50 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi

        Batman'da durdurulan bir araçta 50 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte durumundan şüphelenilen bir otomobil durduruldu.

        Otomobilde yapılan aramada, 50 kilo 100 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca, 5 fişek ve 2 araç plakası ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.


        Sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

