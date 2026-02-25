Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Batman'da "Kardeşlik Soframız İftar Programı"na katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batman'da "Kardeşlik Soframız İftar Programı"na katıldı.



Bakan Göktaş, Valilik ve Batman Belediyesince Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde düzenlenen programdaki konuşmasında, ramazanın bereketli akşamını vatandaşlarla paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.



"Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin inşallah. Bakanlık olarak geçtiğimiz yıl sadece ramazan ayında 390 bin hanemizde iftar gerçekleştirdik." ifadelerini kullanan Göktaş, bu seferberliği bu yıl da sürdürdüklerini bildirdi.



Göktaş, şunları kaydetti:



"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatları doğrultusunda AK Parti'mizin görevlendirmesiyle Batman'da hem teşkilat buluşması yaptık hem Valiliğimizin koordinasyonunda bağımlılık mücadelesini Türkiye'ye örnek bir modelin Batman'da tohumlarını attık. Yakın zamanda da tüm Türkiye'ye yaygınlaştıracağız. Değerli vatandaşlarımızla bir araya gelmek gerçekten bizler için ayrıca bir mutluluk verici."



Batman'da eser ve hizmet siyasetinin yanında sosyal politika alanında da çok büyük adımlar attıklarını anlatan Göktaş, bu kapsamda da yeni projelerine destek olma sözü verdiklerini belirtti.



Kentin her konuda örnek bir vilayet olduğunu ifade eden Göktaş, şöyle devam etti:



"Batman'da geldiğim ilk yerlerden bir tanesi bu külliye. Sayın milletvekilimiz Ferhat Nasıroğlu ve bütün ailesine gerçekten yürekten tebrik ve teşekkür etmek istiyorum. Burası artık gerçekten milletin evi. Ramazan coşkusu için başka yerlere gitmenize gerek yok. İşte 30 gün boyunca gerçekten coşkuyla, muhabbetle, çocukların, büyüklerin, ailelerin güzel zaman geçireceği adeta bir şenlik havasında ramazan oluşturup yaşanıyor artık Batman'da. Batman'a gönlünü vermiş milletvekilimize teşekkür etmek istiyorum. Bugün de ramazanın en güzel akşamlarından birini, coşkuyu burada beraber paylaştık. Girdiğimizde çocuklarımız bizleri karşıladı ve onların o coşkusu, o mutluluğu, ramazanı nasıl geçirdiklerini, ramazan ayının neler hissettirdiklerini aslında bizlere de bir şekilde gösteriyor. Ramazan demek birlik, paylaşmak, bereket demek. İşte biz de bu bereket ayını inşallah hep beraber paylaşmaya devam edeceğiz. Ramazan ayımız mübarek olsun. Rabb'im tuttuğumuz oruçları kabul eylesin."



Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan, kurumlar ile siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ile vatandaşlar katıldı.

