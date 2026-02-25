Sason'da öğrenciler Merkez Camisi'ni ziyaret etti

Batman'ın Sason ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Merkez Camisi'ni ziyaret etti. Öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, ramazan ayının manevi atmosferini yerinde yaşama fırsatı buldu. Program kapsamında caminin İslam medeniyetindeki yeri ve önemi hakkında bilgilendirme yapıldı. İlçe vaizi Hasan Kandemir, öğrencilere caminin mimari yapısı ve bölümlerini tanıttı.

