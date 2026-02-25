Canlı
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Batman Valiliğini ziyaret etti

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Batman Valiliğini ziyaret etti

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batman Valiliğine ziyarette bulundu.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 17:23
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Batman Valiliğini ziyaret etti

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batman Valiliğine ziyarette bulundu.


        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere beraberinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün ile kente gelen Göktaş, Batman Valiliğini ziyaret etti.

        Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Göktaş, Vali Ekrem Canalp ile görüştü.

        Ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Göktaş, burada belediye başkanları, il ve ilçe teşkilat üyeleri ve partililerle bir araya geldi.

        Ziyarette, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi de yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

