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        Japonya Büyükelçiliğinin desteğiyle Batman'da onarılan okul açıldı

        Batman'ın Gercüş Belediyesi ile Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde tadilatı yapılan okul törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 17:00 Güncelleme: 07.12.2023 - 17:00
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        Japonya Büyükelçiliğinin desteğiyle Batman'da onarılan okul açıldı
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        Batman'ın Gercüş Belediyesi ile Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde tadilatı yapılan okul törenle açıldı.

        Büyükelçilikçe Yerel Projelere Hibe Programı kapsamında Gercüş ilçesinde onarılan Atatürk İlkokulu ve Anaokulunun açılışı için tören düzenlendi.

        Törende, Türkiye'de özellikle kırsal kesimlerde insani amaçlarla aktif şekilde hibe yardımı sağladıklarını belirten Büyükelçi Takahiko Katsumata 2002 yılından bu yana 48 ilde toplam 6,5 milyon dolar değerinde 87 projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

        Okulun tadilat projesinin Batman'da uygulanan ilk proje olduğunu aktaran Katsumata, "Gercüş Belediyesi ile yeni kurulan dostluğumuzu derinleştirecek bir projeyi hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz. Tadilat gerektiren Atatürk İlkokulu ve Anaokulu yenilenmiştir. Bu proje Japon ve Türk dostluğunun kanıtıdır. Japonya, Batman ve Gercüş, Japonya ile Türkiye arasındaki dostane ilişkilerin derinleşmesini dilerim. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti." dedi.

        Katsumata, Türkiye'nin geleceğinden sorumlu olacak çocukların iyi bir ortamda kaliteli bir eğitim almasının önem taşıdığını kaydetti.

        Belediye Başkanı Gündüz Günaydın da proje sayesinde öğrencilerin daha modern bir ortamda eğitim alacaklarını aktardı.

        Daha sonra okulun açılışı yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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