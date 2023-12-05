Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        TPAO Batman Petrolspor, Türkiye liglerinin en az gol yiyen takımı

        3'üncüLig 2'nci Grup´ta şampiyonluk mücadelesi veren TPAO Batman Petrolspor, grubunda liderlik koltuğunda yer alırken, Süper Lig dahil kalesinde en az gol gören takımı konumunda yer aldı. Petrolspor 12 maçta kalesinde sadece 5 kez gol görürken, Süper Lig´de 8 golle Galatasaray, 1'inci Lig´de ise Göztepe ve Bandırma 8 golle kalelerinde en az gol gören takımlar oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 20:08 Güncelleme: 05.12.2023 - 20:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        TPAO Batman Petrolspor, Türkiye liglerinin en az gol yiyen takımı
        ABONE OL
        ABONE OL

        3'üncüLig 2'nci Grup´ta şampiyonluk mücadelesi veren TPAO Batman Petrolspor, grubunda liderlik koltuğunda yer alırken, Süper Lig dahil kalesinde en az gol gören takımı konumunda yer aldı. Petrolspor 12 maçta kalesinde sadece 5 kez gol görürken, Süper Lig´de 8 golle Galatasaray, 1'inci Lig´de ise Göztepe ve Bandırma 8 golle kalelerinde en az gol gören takımlar oldu.

        Bu sezon 3'üncü Lig 2'nci Grup´ta şampiyonluk mücadelesi veren ve grubun liderliğini sürdüren TPAO Batman Petrolspor, yeni bir rekora imza attı. Bu sezon çıktığı 12 maçta kalesinde sadece 5 gol gören Batman Petrolspor, bu sezon Türkiye liglerinde `az gol yiyen´ takımı oldu. Kaleci Yusuf Balcıoğlu´nun koruduğu Kırmızı-beyazlı ekibin defans hattı da bu veride en büyük pay sahibi oldu. Petrolspor, ayrıca attığı 21 golle grubun en çok gol atan üç takımı arasında. 5 golle tüm profesyonel liglerde kalesinde en az gol gören takım olan Batman Petrolspor´u, 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Aliağa FK 6 golle, Kepezspor 7 golle, 3'üncü Lig 3'üncü Grup´tan Tepecikspor ve Kepezspor 8 golle, Süper Lig´den Galatasaray 8 golle, 1 Lig´den Göztepe ile Bandırma 8 golle ve 2'nci Lig´den Iğdırspor da 8 golle takip etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bir fenomene daha soruşturma başlatıldı!
        Bir fenomene daha soruşturma başlatıldı!
        Evde "mangal" faciayla bitti!
        Evde "mangal" faciayla bitti!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Netanyahu'dan Gazze açıklaması
        Netanyahu'dan Gazze açıklaması
        Fener'e kondisyoner şart
        Fener'e kondisyoner şart
        Hangi yatırım aracı öne çıkıyor?
        Hangi yatırım aracı öne çıkıyor?
        Zeytin yetiştiriciliği UNESCO'da
        Zeytin yetiştiriciliği UNESCO'da
        Kan donduran iddia! Bebeğini bodrum kattaki su birikintisine attı
        Kan donduran iddia! Bebeğini bodrum kattaki su birikintisine attı
        İlk 100'de 4 Türk firması
        İlk 100'de 4 Türk firması
        Netanyahu, 'İsrailli esirlerin yakınlarıyla tartıştı' iddiası
        Netanyahu, 'İsrailli esirlerin yakınlarıyla tartıştı' iddiası
        Aslan harıl harıl sol bek arıyor!
        Aslan harıl harıl sol bek arıyor!
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        Rekor anlaşma! 8,5 milyar dolar
        Rekor anlaşma! 8,5 milyar dolar
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        "Eldivenin kirli" diyerek hemşireye saldırdılar!
        "Eldivenin kirli" diyerek hemşireye saldırdılar!
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        PISA sonuçları açıklandı
        PISA sonuçları açıklandı
        Gişeleri diriltti
        Gişeleri diriltti

        Benzer Haberler

        Akaryakıt yüklü tankerde patlama kamerada
        Akaryakıt yüklü tankerde patlama kamerada
        Batman'da İl Jandarma Komutanlığınca kasım ayında 154 olaya müdahale edildi
        Batman'da İl Jandarma Komutanlığınca kasım ayında 154 olaya müdahale edildi
        Batmanlı gençler okullarındaki eğitimle dijital sektöre hazırlanıyor
        Batmanlı gençler okullarındaki eğitimle dijital sektöre hazırlanıyor
        Batman'a kurulacak "Engelli Yaşam Merkezi" tanıtıldı
        Batman'a kurulacak "Engelli Yaşam Merkezi" tanıtıldı
        DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Hasankeyf'teki tarihi mağaraların turi...
        DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Hasankeyf'teki tarihi mağaraların turi...
        Batman´da park halindeki otomobil yandı
        Batman´da park halindeki otomobil yandı