TPAO Batman Petrolspor, Türkiye liglerinin en az gol yiyen takımı 3'üncüLig 2'nci Grup´ta şampiyonluk mücadelesi veren TPAO Batman Petrolspor, grubunda liderlik koltuğunda yer alırken, Süper Lig dahil kalesinde en az gol gören takımı konumunda yer aldı. Petrolspor 12 maçta kalesinde sadece 5 kez gol görürken, Süper Lig´de 8 golle Galatasaray, 1'inci Lig´de ise Göztepe ve Bandırma 8 golle kalelerinde en az gol gören takımlar oldu.

3'üncüLig 2'nci Grup´ta şampiyonluk mücadelesi veren TPAO Batman Petrolspor, grubunda liderlik koltuğunda yer alırken, Süper Lig dahil kalesinde en az gol gören takımı konumunda yer aldı. Petrolspor 12 maçta kalesinde sadece 5 kez gol görürken, Süper Lig´de 8 golle Galatasaray, 1'inci Lig´de ise Göztepe ve Bandırma 8 golle kalelerinde en az gol gören takımlar oldu.

Bu sezon 3'üncü Lig 2'nci Grup´ta şampiyonluk mücadelesi veren ve grubun liderliğini sürdüren TPAO Batman Petrolspor, yeni bir rekora imza attı. Bu sezon çıktığı 12 maçta kalesinde sadece 5 gol gören Batman Petrolspor, bu sezon Türkiye liglerinde `az gol yiyen´ takımı oldu. Kaleci Yusuf Balcıoğlu´nun koruduğu Kırmızı-beyazlı ekibin defans hattı da bu veride en büyük pay sahibi oldu. Petrolspor, ayrıca attığı 21 golle grubun en çok gol atan üç takımı arasında. 5 golle tüm profesyonel liglerde kalesinde en az gol gören takım olan Batman Petrolspor´u, 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Aliağa FK 6 golle, Kepezspor 7 golle, 3'üncü Lig 3'üncü Grup´tan Tepecikspor ve Kepezspor 8 golle, Süper Lig´den Galatasaray 8 golle, 1 Lig´den Göztepe ile Bandırma 8 golle ve 2'nci Lig´den Iğdırspor da 8 golle takip etti.