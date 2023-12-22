Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

        Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 11:59 Güncelleme: 22.12.2023 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte kaçakçılığın önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

        Tespit edilen bazı adreslerde yapılan aramalarda, 6 bin 658 paket kaçak sigara ve 28 cep telefonu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Elektronik sigaralar astım riskini 2 kat artırıyor!
        Elektronik sigaralar astım riskini 2 kat artırıyor!

        Benzer Haberler

        Batman Üniversitesi'nde "Dünya Arapça Günü" etkinliği düzenlendi
        Batman Üniversitesi'nde "Dünya Arapça Günü" etkinliği düzenlendi
        Batman'da üniversite öğrencileri Gazze yararına kermes düzenledi
        Batman'da üniversite öğrencileri Gazze yararına kermes düzenledi
        Sason'da voleybol turnuvası düzenlendi
        Sason'da voleybol turnuvası düzenlendi
        Hasankeyf'te 2 kız kardeş gümüşü işleyerek takılara dönüştürüyor
        Hasankeyf'te 2 kız kardeş gümüşü işleyerek takılara dönüştürüyor
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan semt pazarı esnafına ziyaret
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan semt pazarı esnafına ziyaret
        Batman Petrolspor, TFF 3'üncü Lig'de sezonun ilk yarısını lider tamamladı
        Batman Petrolspor, TFF 3'üncü Lig'de sezonun ilk yarısını lider tamamladı