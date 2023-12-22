Batman'da kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.
Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte kaçakçılığın önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.
Tespit edilen bazı adreslerde yapılan aramalarda, 6 bin 658 paket kaçak sigara ve 28 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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