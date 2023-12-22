Batman'da kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte kaçakçılığın önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Tespit edilen bazı adreslerde yapılan aramalarda, 6 bin 658 paket kaçak sigara ve 28 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.