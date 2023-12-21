Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan semt pazarı esnafına ziyaret
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, semt pazarında esnafı ziyaret etti.
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, semt pazarında esnafı ziyaret etti.
Selahaddin Eyyubi Camisi yanında kurulan semt pazarını ziyaret eden İmrak, burada esnaf ve vatandaşlarla görüştü, sorun ve talepleri dinledi.
İmrak, vatandaşların taleplerini karşılamak için imkanları dahilinde ellerinden gelen her türlü desteği vermeye hazır oldukları belirtti.
Vatandaşlar, Kaymakam İmrak'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.