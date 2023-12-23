AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu'ndan hastalara ziyaret AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentteki özel hastanelerde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentteki özel hastanelerde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Ziyaret ettiği hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Nasıroğlu, hasta yakınlarıyla da sohbet ederek, taleplerini dinledi.

Nasıroğlu, hastanede görevli personelle de görüşerek, hastalara göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür etti.