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        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu'ndan hastalara ziyaret

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentteki özel hastanelerde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 13:17 Güncelleme: 23.12.2023 - 13:17
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        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu'ndan hastalara ziyaret
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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentteki özel hastanelerde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

        Ziyaret ettiği hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Nasıroğlu, hasta yakınlarıyla da sohbet ederek, taleplerini dinledi.

        Nasıroğlu, hastanede görevli personelle de görüşerek, hastalara göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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