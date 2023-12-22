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        Gercüş'te fırtına etkili oldu

        Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 14:49 Güncelleme: 22.12.2023 - 14:59
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        Gercüş'te fırtına etkili oldu
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        Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

        İlçede fırtına nedeniyle Kazım Koyuncu Bulvarı'nda bazı ağaçlar devrildi.

        Çiftçi Edip Turgut, fırtınanın ilçe merkezi ve köylerde badem, akasya ve dut ağaçlarına zarar verdiğini belirtti.

        Galeri
        Galeri

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