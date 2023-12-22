Gercüş'te fırtına etkili oldu

Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede fırtına nedeniyle Kazım Koyuncu Bulvarı'nda bazı ağaçlar devrildi.

Çiftçi Edip Turgut, fırtınanın ilçe merkezi ve köylerde badem, akasya ve dut ağaçlarına zarar verdiğini belirtti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.