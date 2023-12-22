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        Batman'da "Türkiye-Irak İş Forumu" düzenlendi

        Türk ve Iraklı iş insanları Batman Valiliğince düzenlenen "Türkiye-Irak İş Forumu"nda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 20:22 Güncelleme: 22.12.2023 - 20:51
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        Batman'da "Türkiye-Irak İş Forumu" düzenlendi
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        Türk ve Iraklı iş insanları Batman Valiliğince düzenlenen "Türkiye-Irak İş Forumu"nda bir araya geldi.

        Valilik koordinasyonunda, Batman Belediyesi, Ticaret Odası, Dicle Kalkınma Ajansı ve Organize Sanayi Bölgesi'nin iş birliğiyle Batmanlı yatırımcılar ile Irak'ın Erbil, Duhok, Zaho ve Süleymaniye kentlerinden gelen 25 iş insanının bir araya geldiği iş forumu, Necat Nasıroğlu Külliyesi Hatice Nasıroğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Programda, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nden Talha İnanç ve Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Aykut Aniç Türkiye ve Batman'da yatırım imkanlarını anlatan sunum yaptı.

        Vali Ekrem Canalp, forumda yaptığı konuşmada, kentte 5 yeni Organize Sanayi Bölgesi yapacaklarını söyledi.

        Tekstil kent, gıda ihtisas ve karma olacak organize sanayi bölgelerinin yabancı yatırımcılara da imkanlar sunacağını anlatan Canalp, "Bir tanesi tekstil kent, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hiç olmayan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olacak. Diğeri de karma Organize Sanayi Bölgesi olacak. Yabancı yatırımcıların da yatırım imkanları bulabileceği imkanları olacak." diye konuştu.

        Canalp, kurulacak iki lojistik kentin Batman'ı bölgenin ticarette en önemli şehri haline getireceğini ifade ederek, şunları kaydetti.

        "Geçen yıl valiliğimizin organizesinde Sanayi ve Ticaret Odamızla, iş adamları derneklerimizle, İran’a ve arkasından da Irak’a heyetler düzeyinde iki ziyaret gerçekleştirdik. Bu bizim açımızdan bir başlangıç noktasıydı. Çünkü İran’la ticari ilişkilerimiz Batman olarak son derece az, özellikle Irak'ın kuzey ile belli bir düzeyde ticari ilişkimiz var ama bunun arzu edilen düzeyde olduğunu söylemek çok mümkün değil."

        Batman'da canlı bir sağlık turizmi olduğunu aktaran Canalp, konuşmasını şöyle tamamladı:

        "Sağlık turizmi canlı şekilde Türkiye ile Irak'ın kuzeyi arasında ilerliyor ama buna yeni alanları da eklememiz gerekiyor. Buradaki iş formu bir yönüyle yeni yatırımlar yapmak isteyecek olan iş insanlarımıza belli imkanlarını ortaya koyabilmektir ama bu iş formunun başka bir amacı daha var; aynı zamanda Batman'ın iş adamlarıyla Irak'tan gelen iş adamlarının beraberce ticaret yapmak isteyenlerin de birbirleriyle tanışmalarına imkan verecek ortak bir düşünceyi ortaya koyabilme düşüncesidir."

        Programda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Sağlık Bakan Yardımcısı Nazar İsmet ve AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da birer konuşma yaptı.

        Forumun ikinci bölümünde Türk ve Iraklı iş insanları ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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