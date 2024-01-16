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        Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 12:11 Güncelleme: 16.01.2024 - 12:11
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        Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
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        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

        Kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı olacağı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli 2 araçta "İka" adlı uyuşturucu arama köpeği ile arama yaptı.

        Aramalarda, 100 paket halinde toplam 118 kilo 850 gram skunk, aracın tankerine saklanmış 5 paket halinde 5 kilo 238 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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