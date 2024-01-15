Muş'ta yolu kardan kapanan mezrada rahatsızlanan kadın hastaneye kaldırıldı

Muş'ta yolu kardan kapanan mezrada rahatsızlanan kadın, ekiplerin saatler süren çalışmasıyla Batman'ın Sason ilçesinde hastaneye ulaştırıldı.

Muş'un İnardı köyü Güvendik Mezrasında yaşayan kalp ve tansiyon hastası Z.Y'nin (40) rahatsızlanması üzerine yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Kar nedeniyle kapanan mezra yolunun ulaşıma açılması için Sason İlçe Özel İdaresi ekiplerinden destek istendi.

Yolda yürütülen çalışma sonucu mezraya ulaşan ekipler, Z.Y'yi kendilerini bekleyen ambulansa teslim etti.

Saatler süren çalışma sonucu Sason Devlet Hastanesine kaldırılan Z.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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