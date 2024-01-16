Kardan kapanan yol 6 saatte açıldı, hasta kadın hastaneye kaldırıldı

BATMAN-MUŞsınırında kardan kapanan yolun 6 saatlik çalışma ile açılması sonrası ulaşılan Z.Y. (40) isimli hasta, ambulansla hastaneye götürüldü.

Batman-Muş sınırındaki İnardı köyü Güvendik mezrasında yaşayan kalp ve tansiyon hastası Z.Y. isimli kadın rahatsızlanınca yakınları, sağlık ekiplerine bildirdi. Mezra yolunun kar nedeniyle kapalı olması üzerine Batman'ın Sason İlçe Özel İdaresi ekipleri, çalışma başlattı. Ekiplerin 6 saatlik çalışması sonrası sağlık ekipleri, mezraya ulaşarak Z.Y.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Z.Y. ambulansla Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Z.Y.'nin durumunun iyi olduğu bildirildi.