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        Kardan kapanan yol 6 saatte açıldı, hasta kadın hastaneye kaldırıldı

        BATMAN-MUŞsınırında kardan kapanan yolun 6 saatlik çalışma ile açılması sonrası ulaşılan Z.Y. (40) isimli hasta, ambulansla hastaneye götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 12:47 Güncelleme: 16.01.2024 - 12:50
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        Kardan kapanan yol 6 saatte açıldı, hasta kadın hastaneye kaldırıldı
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        BATMAN-MUŞsınırında kardan kapanan yolun 6 saatlik çalışma ile açılması sonrası ulaşılan Z.Y. (40) isimli hasta, ambulansla hastaneye götürüldü.

        Batman-Muş sınırındaki İnardı köyü Güvendik mezrasında yaşayan kalp ve tansiyon hastası Z.Y. isimli kadın rahatsızlanınca yakınları, sağlık ekiplerine bildirdi. Mezra yolunun kar nedeniyle kapalı olması üzerine Batman'ın Sason İlçe Özel İdaresi ekipleri, çalışma başlattı. Ekiplerin 6 saatlik çalışması sonrası sağlık ekipleri, mezraya ulaşarak Z.Y.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Z.Y. ambulansla Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Z.Y.'nin durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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