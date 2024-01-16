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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak esnafı ziyaret etti

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 15:56 Güncelleme: 16.01.2024 - 15:56
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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak esnafı ziyaret etti
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        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, esnafı ziyaret etti.

        Çarşıda esnafla bir araya gelen İmrak, talep ve önerilerini dinledi.

        İmrak, vatandaşlarla sohbet etti, esnafa "hayırlı kazançlar" diledi.

        Vatandaşlar, Kaymakam İmrak'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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