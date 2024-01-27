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        Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

        Bayburt-Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 00:56 Güncelleme: 27.01.2024 - 00:56
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        Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
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        Bayburt-Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

        Bölgede akşam başlayan kar, etkisini sürdürüyor. Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü güzergahta sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar yolda kaldı.

        Bayburt Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

        Ekipler, geçidi kullanan diğer araçların sürücülerini dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

        Karayolları ekipleri ise yolu trafiğe açık tutmak için ana güzergahta temizlik ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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