Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi ulaşımı aksatıyor Bayburt-Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Bayburt-Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Bölgede akşam başlayan kar, etkisini sürdürüyor. Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü güzergahta sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar yolda kaldı.

Bayburt Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Ekipler, geçidi kullanan diğer araçların sürücülerini dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

Karayolları ekipleri ise yolu trafiğe açık tutmak için ana güzergahta temizlik ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.