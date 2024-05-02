Bayraktar TB3 SİHA'dan rekor irtifa
Baykar tarafından geliştirilen Silahlı İnsansız Hava Aracı, Bayraktar TB3 SİHA, 33 bin feet irtifaya çıkarak Yüksek İrtifa Sistem Performas testini başarıyla tamamladı
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’de gerçekleştirilen uçuşta Bayraktar TB3 SİHA, TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla havalandı.
Gerçekleştirilen test uçuşunda 33 bin feet irtifaya çıkan silahlı insansız hava aracı yerli bir motorla şimdiye kadar çıkılan en yüksek irtifaya ulaştı.
Bayraktar TB3 SİHA bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında toplam 327 saat 35 dakika havada kaldı.
Milli SİHA, 20 Aralık 2023’te gerçekleştirilen uzun uçuş testinde yere inmeden 32 saat havada kalmış ve gökyüzünde 5 bin 700 km yol kat etmişti.