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        Haberler Bilgi Gündem Bayramda hastaneler açık mı? Ramazan Bayramı'nda sağlık ocakları, aile hekimleri ve eczaneler çalışıyor mu, tatil mi?

        Ramazan Bayramı'nda hastaneler, sağlık ocakları, aile hekimleri ve eczaneler çalışıyor mu?

        Ramazan Bayramı tatili bu yıl idari izinle birlikte 9 güne uzatıldı. Uzun bayram tatili süresince sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanılacağı merak konusu oldu. Hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve eczanelerin çalışma saatleri araştırılıyor. Peki, bayram süresince sağlık kuruluşları açık olacak mı? Ramazan Bayramı'nda hastaneler, sağlık ocakları, aile hekimleri ve eczaneler çalışıyor mu? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 00:33 Güncelleme: 28.03.2025 - 07:04
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        1

        Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, sağlık kuruluşlarının çalışma düzeni gündemdeki yerini aldı. "Tatil süresince hastaneler ve aile hekimlikleri hizmet verecek mi?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bayram öncesinde sağlık hizmetlerine dair merak edilenleri sizin için derledik. İşte merak edilenler...

        2

        RAMAZAN BAYRAMI'NDA HASTANELER AÇIK MI?

        Hastanelerin acil bölümleri bayram boyunca kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. Ancak poliklinikler kapalı olacak.

        3

        RAMAZAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?

        Ramazan Bayramı süresince eczaneler kapalı olacak. Bayram tatili boyunca nöbetçi eczaneler açık olacak.

        4

        RAMAZAN BAYRAMI'NDA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

        Sağlık Ocakları, bayram boyunca hizmet vermeyecek. Bu kapsamda; aile hekimleri de çalışmayacak.

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