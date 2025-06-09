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        Haberler Bilgi Gündem Bayramdan sonra bankalar ne zaman açılacak? 9 Haziran Pazartesi bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 2025 Kurban Bayramı'nda banka çalışma saatleri

        Bayramdan sonra bankalar ne zaman açılacak? 9 Haziran Pazartesi bugün bankalar açık mı, kapalı mı?

        Bankalar ne zaman açılacak sorusu, Kurban Bayramı sonuna gelinirken gündemdeki yerini aldı. Bu yıl 6 Haziran'da başlayan Kurban Bayramı, 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayram tatili süresince kamu kurumları ve birçok özel işletme faaliyetlerine ara veriyor. Bu nedenle kurumsal ve bireysel bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler, banka çalışma günleri ve saatleri hakkında bilgi almak istiyor. Peki, bayramdan sonra bankalar ne zaman açılacak? 9 Haziran Pazartesi bugün bankalar açık mı, kapalı mı, EFT ve havale yapılır mı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2025 - 08:46 Güncelleme: 09.06.2025 - 08:46
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        Kurban Bayramı tatili devam ederken banka çalışma günleri ve saatleri hakkında araştırmalar da sürüyor. Para yatırmak, para çekmek, havale ve EFT yapmak isteyenler ile kurumsal ve bireysel bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler ‘’Bayramdan sonra bankalar ne zaman açılacak?’’ sorusuna yanıt arıyor. Kurban Bayramı tatili 4,5 gün sürecek olup 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Kamu kurumları bayram sonrası hizmet vermeye başlayacak. Peki bankalar ne zaman açılacak? İşte yanıtı...

        2

        9 HAZİRAN PAZARTESİ BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

        Kurban Bayramı, resmi tatil kapsamında olduğu için bankalar kapalı oluyor. Yani bayram tatili boyunca kamu ve özel bankalar hizmet vermiyor.

        Bankalar, 9 Haziran Pazartesi günü Kurban Bayramı resmi tatili dolayısıyla kapalı olacak.

        3

        BAYRAMDAN SONRA BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı. Bayram tatili, 9 Haziran 2025 Pazartesi günü sona erecek.

        Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran 2025 tarihinde dönülecek. Buna göre bankalar da 10 Haziran Salı gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak.

        4

        BAYRAMDA EFT HESABA GEÇER Mİ?

        EFT farklı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilen para transferi olduğundan resmi tatillerde EFT’ler hesaba geçmez.

        Resmi tatilin sona erdiği ve normal mesainin başladığı tarihte EFT’ler hesaba aktarılır. Kurban Bayramı sona erdikten sonra 10 Haziran Salı günü saat 09.00’dan sonra EFT’ler hesaplara aktarılacak.

        5

        BAYRAMDA HAVALE YAPILIR MI?

        Havale ise aynı bankalar üzerinden yapılan para transferi olduğundan 7-24 kullanılabilir. Milli bayramlar, dini bayramlarda havale yapılabilir.

        6

        BAYRAMDA FAST HESABA GEÇER Mİ?

        FAST ile farklı bankalar üzerinden resmi ve dini bayramlarda para transferleri 7-24 gerçekleştirilebilir. Kurban Bayramı’nda para transferi yapacaklar, FAST ile anında para transferi yapabilirler.

        7

        RESMİ TATİL TARİHLERİ 2025

        Kurban Bayramı Arife – 5 Ağustos 2025 Perşembe

        Kurban Bayramı 1. Gün – 6 Ağustos 2025 Cuma

        Kurban Bayramı 2. Gün – 7 Ağustos 2025 Cumartesi

        Kurban Bayramı 3. Gün – 8 Ağustos 2025 Pazar

        Kurban Bayramı 4. Gün – 9 Ağustos 2025 Pazartesi

        Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025 Cumartesi

        Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025 Çarşamba

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