Kurban Bayramı tatili devam ederken banka çalışma günleri ve saatleri hakkında araştırmalar da sürüyor. Para yatırmak, para çekmek, havale ve EFT yapmak isteyenler ile kurumsal ve bireysel bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler ‘’Bayramdan sonra bankalar ne zaman açılacak?’’ sorusuna yanıt arıyor. Kurban Bayramı tatili 4,5 gün sürecek olup 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Kamu kurumları bayram sonrası hizmet vermeye başlayacak. Peki bankalar ne zaman açılacak? İşte yanıtı...