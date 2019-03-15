Behzat Ç. Netflix'te izleyicisi ile yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Peki, Behzat Ç. ne zaman başlayacak? Dizide Hayalet karakterini canlandıran İnanç Konukçu'dan hayranlarını sevinderen açıklama geldi...

BEHZAT Ç NETFLİX'TE!

Behzat Ç. dizisinin Hayalet'i İnanç Konukçu, dizinin dünyaca popüler dizi ve film platformu Netflix ile döneceğini duyurdu. Dizinin senaristi Ercan Mehmet Erdem, Instagram hesabından paylaşım yaparak çıkan haberleri doğruladı.

BEHZAT Ç NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ekip işlerinin hepsini teker teker bitirip dönüyormuş gibi görünüyor. Behzat Ç. Harun gibi karakterler hazırda beklerken Hayalet karakterini canlandıran İnanç Konuk, Vurgun dizisinin kadrosundan dizi final yapınca ayrıldı ve Netflix'le Behzat Ç. sözleşmesini imzaladı. Seda Bakan'ın hamileliği sebebiyle, dizide Harun karakterinden hamile olarak devam edeceği ve dizi çekimleri tamamlanınca doğuma gideceği söyleniyor. Dizinin hayranları Harun'un baba olma heyecanını izleyecek. Behzat Ç. çekimlerine gelecek günlerde başlanacak ve ilk çekim gününü Netflix duyuracak.

BEHZAT Ç DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Behzat Ç, 1985 yılında Polis Akademisi'nden mezun olmuş, cinayet bürosunda görev yapmakta olan bir polistir. Hizmet verdiği süre içerisinde almış olduğu cezalar nedeniyle hep başkomiser olarak kalmıştır. Ekibinde yer alan diğer polisler Harun, Hayalet, Akbaba, Eda, Emre Selim ve Cevdet ile beraber Ankara'da yaşanan cinayet olaylarını çözmeye çalışmaktadır.

BEHZAT Ç OYUNCULARI KİMLER?

Behzat Ç'nin oyuncu kadrosu şöyle;

Erdal Beşikçioğlu: Behzat Ç

Ahmet Uğurlu: Aziz

Canan Ergüder: Savcı Esra

Seda Bakan: Eda

Ege Aydan: Şevket

Fatih Artman: Harun

Hakan Hatipoğlu: Selim

İnanç Konukçu: Hayalet

Eray Eserol: Tahsin

Mine Tuga: Suna